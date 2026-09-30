Lula crece en la recta final y le gana a Bolsonaro entre los católicos

El minuto a minuto del tramo final de la elección en Brasil tiene en vilo a todo el país y la región. Una última encuesta difundida este martes reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró ampliar la diferencia frente a Flávio Bolsonaro en algunos grupos, aunque el resultado se mantiene en empate técnico. El oficialismo se fortaleció en las regiones más pobres de Brasil, a la vez que aumentó su respaldo en el electorado católico, que subió del 46 a 50%.

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Más de 158 millones de brasileños se preparan para ir a votar este domingo 4 de octubre, en una elección reñida que definirá a la dupla que mandará en el Planalto, además de renovar parte del Congreso y gobiernos estaduales. Cada gesto y comentario que alguno de los candidatos haga puede influirle a favor o en contra. En el caso de Lula, la causa contra su hijo Fábio Luis Lula da Silva (conocido como "Lulinha") le jugó una mala pasada a principios de septiembre, mientras que Flávio no puede salir del ojo de la tormenta frente a la investigación respecto del vínculo de su familia con el empresario detenido Daniel Vorcaro, que cumple condena por defraudación al Estado braisleño.

Ahora se sumaron los rumores de que, ante un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro, el derechista le retire la categoría de Patrona de Brasil a la Virgen de Nuestra Señora Aparecida. Esto derivó en un crecimiento espontáneo del presidente Lula en el electorado católico: pasó de sumar el 46% al 50% entre los católicos por absorción de votos de los indecisos en ese sector, según el relevamiento de hoy publicado por Quaest. En tanto, Flavio Bolsonaro no sumó, y en el petismo creen que el bolsonarismo halló su "talón de Aquiles" en el plano de la religiosidad.

Sin embargo, la consulta de Quaest volvió a afirmar que la elección está en un empate técnico en el plano general, mostrándolo a Lula con el 42% de la intención de voto para la primera vuelta, al igual que Bolsonaro, que alcanzaría el mismo porcentaje.

Pero en el desglose por grupos, Lula habría ampliado su diferencia, lo que implicaría una buena señal para el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) en la posible segunda vuelta.

Lula mantiene la mayoría entre los sectores más humildes de Brasil

En el último mes antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, las preferencias por Lula da Silva y Flávio Bolsonaro mostraron movimientos diferentes según el segmento del electorado. Entre las mujeres, la ventaja de Lula sobre Flávio pasó de 10 a 3 puntos, para luego recuperarse hasta los 9 puntos, mientras que en el Sudeste la diferencia a favor de Flávio llegó a ampliarse de 8 a 16 puntos antes de reducirse a 6.

Por nivel de ingresos también hubo modificaciones. Entre los votantes que perciben hasta dos salarios mínimos, la ventaja de Lula creció de 22 a 26 puntos, con 55% frente a 29%.