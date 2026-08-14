El Gobierno de Brasil anunció este jueves que comenzará a aplicar medidas recíprocas contra Estados Unidos en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. La decisión se ampara en la Ley de Reciprocidad Económica que aprobó el Congreso brasileño este año, que permite establecer contramedidas comerciales similares a las adoptadas por gobiernos extranjeros, en este caso, el de Donald Trump.

La medida responde a los aranceles adicionales de entre 12,5% y 25% aplicados por Estados Unidos sobre una amplia variedad de productos brasileños. Washington justificó las sanciones por supuestas prácticas comerciales "desleales" y por el presunto uso de trabajo forzoso en las cadenas productivas.

"El gobierno brasileño informa que ha iniciado el análisis de una solicitud ordinaria de clasificación, en virtud de la Ley de Reciprocidad Económica (Ley nº 15.122/2025), de las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América en el marco del artículo 301 de la Ley de Comercio de ese país", declaró el gobierno carioca en una nota. Además, la Cancillería brasileña confirmó que hará la notificación formal a Washington solicitándole las debidas "consultas diplomáticas".

Brasil avanza con medidas contra los aranceles de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó que los aranceles estadounidenses son "injustificados y arbitrarios" y ratificó que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva seguirá trabajando "en la defensa de su posición en las instancias correspondientes". La administración brasileña también señaló que buscará reducir el impacto de las medidas sobre la economía y los ingresos de la población.

La aplicación de la reciprocidad podría traducirse en nuevos aranceles sobre productos estadounidenses, aunque el Gobierno brasileño abrió primero una instancia administrativa y de diálogo diplomático. El mecanismo previsto por la Ley de Reciprocidad Económica permite adoptar medidas equivalentes frente a restricciones comerciales consideradas perjudiciales para Brasil.

La iniciativa se suma a otras acciones emprendidas por Brasil contra la política comercial de Washington. Entre ellas se encuentra la disputa presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles estadounidenses.

Crece la tensión entre Lula y Donald Trump

La decisión profundiza el deterioro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, que durante las últimas semanas atravesaron nuevos cruces diplomáticos. La semana pasada, el Gobierno de Donald Trump anunció además la retirada del visado de la embajadora brasileña en Washington.

Estados Unidos justificó esa medida en la cancelación que ejecutó Brasil para concederle la Visa diplomática a los diplomáticos elegidos por Trump para viajar a Brasilia por motivo de las elecciones. Desde el Gobierno brasileño, sin embargo, interpretaron tanto los aranceles como la decisión sobre la embajadora como sanciones de carácter político, con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.