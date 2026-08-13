Flávio Bolsonaro se inscribió como candidato y ya denunció "fraude" e "irregularidades"

Tras un altercado digital, el senador Flávio Bolsonaro pudo inscribirse formalmente como candidato a presidente de Brasil por el Partido Liberal (PL), luego de que por un cambio sorpresa en el sistema apareciera afiliado al partido Missao, el espacio del también derechista Renan Santos, y le impidiera ser anotado como aspirante por el PL. La medida fue ratificada por el juez Nunes Marques, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) carioca, que dispuso la "re incorporación inmediata" de Bolsonaro a las filas del PL y su formalización como candidato de ese espacio.

En la resolución, el ministro afirmó que Flávio estuvo afiliado al PL de forma "ininterrumpida" desde 2021 y que, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, se registró una nueva inscripción al Sistema de Afiliación a Partidos (FILIA) sin el consentimiento del senador. Esta situación desencadenó en su desvinculación automática del espacio liberal e imposibilitó inscripción como candidato de ese espacio. Marques afirmó que la afiliación a un partido político "es un requisito indeclinable para ser elegible" y que no puede ser revocado "por acciones ajenas al control del candidato".

"La afiliación a un partido constituye una condición de elegibilidad y un requisito previo para ejercer el derecho a ser votado. Y no puede ser suprimida por un acto de un tercero ajeno a la voluntad del miembro, bajo pena de comprometer indirectamente el núcleo esencial de la capacidad electoral pasiva", escribió Nunes en su declaración oficial.

El senador denunció el caso como un "fraude" en su contra, mientras que en su entorno alertaron por un posible "hackeo". Por su parte, las autoridades de Missao señalaron en un comunicado que ellos fueron víctimas de "un intento de afiliación fraudulenta por parte de Flávio Bolsonaro". Además mencionaron que ellos intentaron "por todos los medios" cancelar la afiliación de Flávio ese mismo día, pero que la solicitud les "fue categóricamente rechazada" por el propio TSE.

Cómo fue la reacción de Bolsonaro Jr. ante el caso

Semanas después de lanzar su candidatura en San Pablo, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro buscó este jueves inscribir su candidatura ante la Justicia Electoral brasileña. Pero al momento de hacerlo se encontró con un problema: figuraba afiliado a otro partido y ya estaba anotado como competidor por esa otra fuerza política. Se trataba del joven partido Missao, un espacio político de ultra derecha creado en 2023 que se define "a la derecha de la familia Bolsonaro" y que este año lleva a Renan Santos, un joven activista liberal que este año decidió comprometerse en política.

"Ustedes vieron ahí que fraudaron mi afiliación partidaria. El sistema va a intentar de todo para pararme, pero no lo va a lograr, no, porque Dios está al mando y nosotros juntos vamos a rescatar nuestro Brasil", afirmó Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales, minutos después de que se conociera su situación.

"Este domingo, día 16, comienza nuestra caminata rumbo a la Presidencia de la República. Va a ser en Copacabana este domingo, concentración a partir de las 10 de la mañana, allí cerca del Puesto 5. Te espero allá, ven conmigo a ser parte de esta historia. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos", concluyó el ahora rectificado candidato del Partido Liberal en ese mismo video.

Lula redobla a Flávio en intención de voto: cómo siguen las encuestas

La campaña electoral para los comicios de octubre en todo Brasil arrancará oficialmente el domingo. De acuerdo a los datos actualizados, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva parte con ventaja en los sondeos con respecto a Flávio, quien es el principal candidato de la oposición y fue ungido por su padre como su heredero político. La mayoría de las consultoras dan por ganador al oficialista por una diferencia de entre 6 y 10 puntos.

Jair Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022 y actualmente cumple prisión domiciliaria, no puede presentarse a las elecciones al estar inhabilitado y condenado por "liderar" una intentona golpista tras perder las elecciones pasadas frente a Lula, según dictaminó la Corte Suprema brasileña el 11 de septiembre de 2025.