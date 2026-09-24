Las elecciones en Brasil mantienen al país y a la región en un tenso minuto a minuto. Según una última encuesta publicada este miércoles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene chances de ganar en primera vuelta. El estudio afirma que el mandatario sacaría 45,8%, aunque podría sacar un poco más si se tiene en cuenta el margen de error. De esta manera, se impondría al 43,4% del senador derechista Flávio Bolsonaro, su rival inmediato en la contienda electoral.
Las encuestas publicadas en los últimos días sobre la campaña en Brasil, aunque dan por ganador al presidente Lula, lo hacen por un escueto margen. Y la mayoría vaticinan que habrá segunda vuelta, fijada para finales de octubre, según el calendario electoral. Sin embargo, la consulta difundida hoy y hecha por AtlasIntel/Bloomberg, abre una esperanza para el oficialismo.
El estudio asegura que Lula cuenta con una intención de voto del 45,8%. El senador e hijo del ex presidente Bolsonaro, Flávio, sacaría un 43,4% inicial.
El resto de los candidatos se distribuirían en porcentajes mucho menores. Renan Santos saldría tercero con el 4,5%; Augusto Cury le seguiría con el 2,1%; Ronaldo Caiado con el 1,3%; Romeou Zema luego con el 0,9% y al final Samara Martins con el 0,4%. Los votos en blanco/nulo representan el 0,7%.
Qué dicen las demás encuestas sobre la elección en Brasil
Aparte del estudio de AtlasIntel/Bloomberg, otras consultoras salieron a la calle en la última semana. La última encuesta de Quaest, difundida el 21 de septiembre, muestra a Lula (PT) con 37% de las intenciones de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, frente al 33% de Bolsonaro (PL). La diferencia de cuatro puntos queda dentro del margen de error de la medición, por lo que ambos aparecen técnicamente empatados. El relevamiento fue realizado entre el 17 y el 20 de septiembre sobre 2.004 electores, con un margen de error de dos puntos porcentuales.
Detrás de los dos principales candidatos aparece Augusto Cury (Avante), con 6%, mientras que Ronaldo Caiado (PSD) alcanza el 4% y Renan Santos (Missão) suma 3%. Más atrás quedan Romeu Zema (Novo) y Samara Martins (UP), ambos con 1%. En tanto, el 8% de los consultados se declaró indeciso y otro 7% respondió que votaría en blanco, anularía su voto o no concurriría a votar.
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Por otro lado, la encuesta BTG/Nexus, divulgada el 21 de septiembre, muestra a Lula (PT) con 40% de las intenciones de voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, mientras que Flávio Bolsonaro (PL) alcanza el 37%. Con un margen de error de dos puntos porcentuales, la diferencia de tres puntos también ubica a ambos en un escenario de empate técnico.
El resto de los candidatos aparece con resultados similares a los de Qaest. Cury sacaría el 6%, seguido por Caiado con 5% y Renan Santos, con el 3%. Romeu Zema (Novo) y Samara Martins (UP) registran 1% cada uno, mientras que el resto de los candidatos queda por debajo del 1%. Por su parte, el 4% optaría por el voto en blanco, nulo o no votaría y 3% no sabe o no respondió.