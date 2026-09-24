Las elecciones en Brasil mantienen al país y a la región en un tenso minuto a minuto. Según una última encuesta publicada este miércoles, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene chances de ganar en primera vuelta. El estudio afirma que el mandatario sacaría 45,8%, aunque podría sacar un poco más si se tiene en cuenta el margen de error. De esta manera, se impondría al 43,4% del senador derechista Flávio Bolsonaro, su rival inmediato en la contienda electoral.

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Las encuestas publicadas en los últimos días sobre la campaña en Brasil, aunque dan por ganador al presidente Lula, lo hacen por un escueto margen. Y la mayoría vaticinan que habrá segunda vuelta, fijada para finales de octubre, según el calendario electoral. Sin embargo, la consulta difundida hoy y hecha por AtlasIntel/Bloomberg, abre una esperanza para el oficialismo.

El estudio asegura que Lula cuenta con una intención de voto del 45,8%. El senador e hijo del ex presidente Bolsonaro, Flávio, sacaría un 43,4% inicial.

El resto de los candidatos se distribuirían en porcentajes mucho menores. Renan Santos saldría tercero con el 4,5%; Augusto Cury le seguiría con el 2,1%; Ronaldo Caiado con el 1,3%; Romeou Zema luego con el 0,9% y al final Samara Martins con el 0,4%. Los votos en blanco/nulo representan el 0,7%.

Qué dicen las demás encuestas sobre la elección en Brasil

Aparte del estudio de AtlasIntel/Bloomberg, otras consultoras salieron a la calle en la última semana. La última encuesta de Quaest, difundida el 21 de septiembre, muestra a Lula (PT) con 37% de las intenciones de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, frente al 33% de Bolsonaro (PL). La diferencia de cuatro puntos queda dentro del margen de error de la medición, por lo que ambos aparecen técnicamente empatados. El relevamiento fue realizado entre el 17 y el 20 de septiembre sobre 2.004 electores, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Detrás de los dos principales candidatos aparece Augusto Cury (Avante), con 6%, mientras que Ronaldo Caiado (PSD) alcanza el 4% y Renan Santos (Missão) suma 3%. Más atrás quedan Romeu Zema (Novo) y Samara Martins (UP), ambos con 1%. En tanto, el 8% de los consultados se declaró indeciso y otro 7% respondió que votaría en blanco, anularía su voto o no concurriría a votar.

Por otro lado, la encuesta BTG/Nexus, divulgada el 21 de septiembre, muestra a Lula (PT) con 40% de las intenciones de voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, mientras que Flávio Bolsonaro (PL) alcanza el 37%. Con un margen de error de dos puntos porcentuales, la diferencia de tres puntos también ubica a ambos en un escenario de empate técnico.

El resto de los candidatos aparece con resultados similares a los de Qaest. Cury sacaría el 6%, seguido por Caiado con 5% y Renan Santos, con el 3%. Romeu Zema (Novo) y Samara Martins (UP) registran 1% cada uno, mientras que el resto de los candidatos queda por debajo del 1%. Por su parte, el 4% optaría por el voto en blanco, nulo o no votaría y 3% no sabe o no respondió.