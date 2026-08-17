El embajador estadounidense Peter Lamelas ratificó este fin de semana la "neutralidad" del gobierno de Donald Trump con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas y negó que pudiera modificar esa posición.

“Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, puntualizó Lamelas, quien es cuestionado por el grado de injerencia en asuntos internos de la Argentina, el cual tiene luz verde por parte del presidente Javier Milei.

En el marco de la entusiasmada amistad de Milei con Trump, hace unos meses trascendió la posibilidad de un apoyo estadounidense en el reclamo contra Gran Bretaña. En abril de este año, agencias internacionales de noticias se refirieron a un supuesto mail interno del Pentágono donde se mencionaba una revisión de la postura al respecto.

Pero la Casa Blanca nunca reconoció de manera formal ni diplomáticamente la soberanía de una país u otro sobre las islas, pero si habría admitido el control británico sobre el archipiélago argentino.

El diplomático respondió sobre esta versión y aseguró que no sabe "específicamente", pero sí "que había un correo, solamente un email". En diálogo con TN, reiteró: "Hasta ahora la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad".

Las declaraciones del embajador estadounidense resulta ser un desaire para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que -sin documentación que respalde- se jacta de ser la administración en la que “se hicieron avances diplomáticos” sobre las Islas Malvinas “como nunca antes en la historia argentina”.

Sin embargo, Lamelas dejó en claro la intervención de Estados Unidos en cuestiones militares con la Argentina, pero no vinculados a los asuntos diplomáticas del reclamo de soberanía argentino. Incluso, negó la construcción de una base naval integral en Ushuaia.

“No estamos hablando de esa base en estos momentos, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando mucho”, explicó. A su vez, destacó participación del portaaviones USS Nimitz en ejercicios conjuntos y mencionó la asistencia para que la Argentina incorpore aviones F-16 y P-3 Orion.

Visa para ingresar a Estados Unidos

Entre otro de los temas sobre los cuales fue consultado sobre el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver), una de las cuestiones que el Gobierno argentino busca concretar con los Estados Unidos. "Es algo que yo tengo muy cerca, muy en mi corazón. Quiero ayudar al pueblo argentino a lograr eso. Lo tenían antes y no sé por qué razón no lo no lo tienen ahora. Hay algunos criterios que tienen que lograr para poder entrar al programa", explicó.

"Estoy trabajando con el canciller Pablo Quirno y el embajador Alex Oxenford para lograr alcanzar esos criterios como, por ejemplo, tener sistemas de datos que puedan transmitir información hacia los Estados Unidos inmediatamente sobre sospechosos que ingresan al país".

En este sentido, el diplomático indicó que hay como 15 criterios que se deben lograr y que se está trabajando para que se logre antes de que Lamelas se retire como embajador. "Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No será en 3 o 6 meses, porque demora".