El mercado cambiario de Brasil reaccionó con un marcado entusiasmo tras el desenlace de la jornada electoral que ubicó a Flávio Bolsonaro casi dos puntos arriba de Lula da Silva, registrando una fuerte revalorización de la moneda local frente a la divisa estadounidense. El real brasileño se apreciaba un 4,5% frente al dólar en las primeras operaciones de la mañana, perforando el umbral de los 5 reales por dólar tras el escenario político configurado por los comicios presidenciales.
La contundente apreciación de la moneda norteamericana hacia la baja se produjo inmediatamente después de que el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, superara ampliamente las expectativas de los analistas e inversores en la primera vuelta de las elecciones nacionales. El candidato opositor logró situarse por delante del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, posicionándose con ventaja con miras a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 25 de octubre.
Con información de Reuters