El mercado cambiario de Brasil reaccionó con un marcado entusiasmo tras el desenlace de la jornada electoral que ubicó a Flávio Bolsonaro casi dos puntos arriba de Lula da Silva, registrando una fuerte revalorización de la moneda local frente a la divisa estadounidense. El real brasileño se apreciaba un 4,5% frente al dólar en las primeras operaciones de la mañana, perforando el umbral de los 5 reales por dólar tras el escenario político configurado por los comicios presidenciales.

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La contundente apreciación de la moneda norteamericana hacia la baja se produjo inmediatamente después de que el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, superara ampliamente las expectativas de los analistas e inversores en la primera vuelta de las elecciones nacionales. El candidato opositor logró situarse por delante del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, posicionándose con ventaja con miras a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 25 de octubre.

Con información de Reuters