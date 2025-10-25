Catherine Connolly, una independiente de izquierda, gana la presidencia irlandesa por amplio margen

, 25 oct (Reuters) -Catherine Connolly, una veterana legisladora situada en el extremo izquierdo del espectro político irlandés, fue elegida presidenta por un margen aplastante el sábado, en un duro reproche a la coalición de centroderecha recientemente reelegida.

Connolly, de 68 años, crítica desde hace tiempo con la Unión Europea en una Irlanda abrumadoramente proUE y respaldada por la oposición dominada por la izquierda, no era un nombre conocido y muchos le subestimaron al principio de la contienda para el cargo, en gran medida ceremonial.

Connolly, candidata independiente, cobró impulso a medida que avanzaba la campaña, entusiasmó a los votantes más jóvenes y fue elegida con el 63,4% de los votos. La otra candidata, la exministra del gabinete Heather Humphreys, obtuvo el 29,5%.

"Seré una presidenta que escuche, que reflexione y que hable cuando sea necesario. Juntos podemos dar forma a una nueva república que valore a todos", dijo Connolly en un discurso en el castillo de Dublín.

El presidente de Irlanda es en gran medida una figura decorativa, con poderes poco utilizados para comprobar la constitucionalidad de la legislación, pero a menudo habla en la escena mundial y recibe a otros jefes de Estado en el país.

Muchos de los puntos de vista de Connolly -desde denunciar los planes de la UE para aumentar el gasto militar hasta cuestionar la fiabilidad de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por su postura en la guerra de Gaza- están muy a la izquierda de muchos de los partidos que la apoyan, así como del actual presidente, Michael D. Higgins.

La ex psicóloga clínica y abogada es también una de las principales voces propalestinas del Parlamento, postura que comparten el Gobierno y la mayoría de los votantes.

(Edición de Susan Fenton, Mark Heinrich y Timothy Heritage)