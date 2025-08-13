El E3 está dispuesto a restablecer las sanciones a Irán, según FT

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se reúnen con el canciller alemán, Friedrich Merz (no en la foto), al margen de la cumbre de dos días de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, en La Haya, Países Bajos

Francia, Alemania y Reino Unido han comunicado a las Naciones Unidas que están dispuestos a restablecer las sanciones contra Irán si este país no retoma las negociaciones con la comunidad internacional sobre su programa nuclear, informó el martes el periódico Financial Times.

Los ministros de Asuntos Exteriores del llamado grupo E3 escribieron a la ONU el martes para plantear la amenaza de sanciones "snapback" o de reactivación a menos que Irán tome medidas, añadió el artículo, en el que se citaba una carta a la que tuvo acceso el Financial Times.

"Hemos dejado claro que si Irán no está dispuesto a alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto de 2025, o no aprovecha la oportunidad de una prórroga, el E3 está preparado para activar el mecanismo de 'snapback'", dijeron los ministros en la carta, según el artículo.

La advertencia del E3 llega después de las conversaciones "serias, francas y detalladas" con Irán en Estambul el mes pasado, la primera reunión cara a cara desde los ataques israelíes y estadounidenses a las instalaciones nucleares del país.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Los Gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

Con información de Reuters