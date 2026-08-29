ICE detuvo al ultraderechista británico Milo Yiannopoulos, ex militante de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, quien durante años fue un simpatizante de Donald Trump y uno de los defensores más férreos de su política migratoria. El arresto se produjo en Nueva Orleans y tendría como objetivo su eventual deportación.

La detención aparece registrada en la base de datos oficial del ICE, que ubica a Yiannopoulos bajo custodia de la agencia migratoria y bajo jurisdicción de la oficina de Alexandria, en el estado de Luisiana. La noticia también fue difundida por los medios estadounidenses TMZ y The Telegraph, que señalaron que el estatus migratorio del británico había comenzado a generar atención después de su creciente enfrentamiento con sectores de la administración Trump.

Yiannopoulos, de 41 años, fue asesor del rapero Kanye West y llegó a desempeñarse como editor de Breitbart News, uno de los principales medios vinculados con la derecha estadounidense. Su figura ganó notoriedad por sus posiciones extremistas y provocadoras dentro del movimiento conservador.

De defender las deportaciones a enfrentarse con Trump

El caso tomó especial relevancia por el cambio de postura de Yiannopoulos respecto de Trump. En 2025, el británico había respaldado públicamente al presidente y a su agenda migratoria, e incluso reclamó "total inmunidad" para los agentes del ICE mientras estuvieran en funciones.

En sus publicaciones también había defendido una política de deportaciones masivas. "Esta Administración tiene que deportar a millones y millones de personas", sostuvo entonces, al considerar que ninguna otra política podía ser prioritaria si no se avanzaba en esa dirección.

Sin embargo, durante este año su posición cambió de manera drástica. Yiannopoulos comenzó a acusar a Trump de corrupción y cuestionó su supuesto nivel de influencia de Israel. También criticó al presidente por su manejo de los archivos vinculados al financista Jeffrey Epstein.

Ese giro provocó que quedara enfrentado con algunos de los sectores más cercanos al mandatario estadounidense, en un contexto en el que la administración Trump profundizó sus operativos migratorios y las deportaciones.

Una influencer trumpista celebró la detención

Una de las personas que celebró públicamente el arresto fue Laura Loomer, una influencer de ultraderecha cercana a Trump. Loomer afirmó que ella misma había denunciado a Yiannopoulos ante el ICE y el FBI el año pasado.

Según su versión, lo había reportado por supuestamente haber pedido que la asesinaran y por expresar apoyo a Hamás y al ayatolá de Irán. "El extranjero indocumentado Milo Yiannopoulos ha sido detenido por ICE", escribió Loomer en la red social X.

La influencer también acusó al británico de haber incitado a la violencia contra Trump, profundizando así la ruptura entre Yiannopoulos y antiguos aliados del movimiento trumpista.