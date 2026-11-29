A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en España 2026

Las elecciones en España 2026 se celebran este domingo 29 de noviembre y la atención estará puesta en el recuento que definirá la nueva composición de las Cortes Generales, es decir, del Congreso de Diputados y el Senado para posteriormente elegir el presidente. Los comicios cierran en diferentes horarios de acuerdo a la región.

{{{htmlAmp}}}

Elecciones en España 2026: a qué hora se conocerán los resultados

Entonces, los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 de España (17:00 de Argentina). En detalle, la jornada de votación empieza a las 9:00 hs (5:00 de Argentina). En la península, los centros electorales cerrarán a las 20:00 (16:00 de Argentina), mientras que en las islas Canarias, que tienen una hora menos, lo harán a las 21:00 peninsulares (17:00 de Argentina). Recién entonces el Ministerio del Interior empezará a publicar los datos del escrutinio.

Para seguir la jornada desde Argentina, hay que restar cuatro horas a la agenda española. Este es el cronograma del domingo 29 de noviembre es el siguiente:

9:00 de España (5:00 de Argentina): comienza la votación.

14:30 de España (10:30 de Argentina): se informa el primer avance de participación, con datos de las 14:00.

18:30 de España (14:30 de Argentina): se conoce el segundo avance de participación, con cifras de las 18:00.

20:00 de España (16:00 de Argentina): cierran las urnas en la península y se esperan los primeros sondeos de la boca de urna.

21:00 de España (17:00 de Argentina): finaliza la votación en Canarias y empiezan a difundirse los resultados provisionales.

Alrededor de las 22:30 de España (18:30 de Argentina): el Gobierno brindará una conferencia de prensa con información sobre el recuento.

Es importante diferenciar los datos que circularán durante la noche. Los sondeos de boca de urna son estimaciones y pueden diferir del resultado final. Las cifras del Ministerio del Interior, en cambio, surgen del recuento de las mesas, aunque tienen carácter provisional y se actualizan a medida que avanza el escrutinio.

El horario en el que se podrá identificar una tendencia clara dependerá del ritmo de la carga de votos y de la diferencia entre las fuerzas políticas. En el Congreso de los Diputados están en juego 350 bancas, y la mayoría absoluta se alcanza con 176.

¿Dónde se puede seguir el escrutinio en vivo?

El Ministerio del Interior dispondrá de una página web y una aplicación móvil para consultar los avances de participación y los resultados provisionales, tanto del Congreso como del Senado. Ambas opciones estarán disponibles a partir de este sábado:

La página web https://resultados.29neleccionesgenerales.es

La app: se denomina Elecciones Generales 29N y se podrá descargar los markets de Android e iOS.

Sin embargo, el recuento del domingo no será el último paso. El escrutinio definitivo estará a cargo de las Juntas Electorales Provinciales y se realizará del 4 al 7 de diciembre.