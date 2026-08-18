Hijo de argentinos y del riñón de Trump: quién es el nuevo encargado de EE. UU. para América Latina

El Congreso estadounidense ratificó el último martes a Juan Pablo Segura como nuevo subsecretario de Estado de Asuntos para el Hemisferio Occidental, la oficina a cargo de las relaciones políticas con América Latina. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Estado, la cartera de Marco Rubio, horas después de su proclamación por el Congreso. Fue nominado en abril de este año y reemplazó a Michael Kozak, quien suplió interinamente desde 2024 al demócrata Brian Nichols, depuesto tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ese mismo año.

Segura tiene 38 años y es hijo de una pareja de argentinos que migró a Estados Unidos a finales de la década de 1980. Su padre, Enrique Segura, es un reconocido economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También llegó a ser presidente de Trust for the Americas, la ONG que responde a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con trayectoria ajena a las relaciones diplomáticas, el joven Juan Pablo creció en McLean, una localidad en las afueras de Washington D. C. Se recibió como contador público de la Universidad de Notre Dame y dedicó la mayor parte de su vida profesional a los negocios. En 2014 fundó Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada a los controles de salud prenatal y posparto, que llegó a ser reconocida por CB Insights entre las 150 compañías de tecnología sanitaria más innovadoras del mundo.

Su experiencia en el Estado llegó cuando el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, lo puso al frente de la Secretaría de Comercio y Comercio Internacional del estado. En 2023 compitió por un lugar en la Legislatura provincial de Virginia, pero fue derrotado por un candidato demócrata. Su segundo paso es ahora, bajo el ala de Rubio en Exteriores.

La misión de Segura para el hemisferio: ejecutar la agenda de Trump en la región

Durante su presentación ante el Senado y de acuerdo a la transcripción oficial, Segura destacó la visión del presidente Trump y señaló que la estrategia de seguridad "subraya la importancia crítica del Hemisferio Occidental", por lo que se siente en la responsabilidad de "reafirmar la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio y contrarrestar la influencia de adversarios globales y actores malignos en la región".

En esta línea, destacó las creaciones del Escudo de las Américas, de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas y la Conferencia Ministerial de Minerales Críticos para la integración regional "bajo el mismo modelo". Además, hizo hincapié en que la necesidad de lograr una buena integración comercial será "un beneficio para todas las partes".

"Como señala la Estrategia de Seguridad Nacional, un Hemisferio Occidental económicamente más fuerte no solo es un mercado más atractivo para las empresas e inversiones estadounidenses, sino que una mayor vinculación comercial beneficiará a ambas partes y reducirá el espacio y la influencia de actores no hemisféricos", completó.

"Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas, que genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros socios, y que asegure nuestras fronteras", escribió Segura en su cuenta de X horas después de su proclamación.