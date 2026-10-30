La costarricense Grynspan lidera un nuevo sondeo para la Secretaría General de la ONU

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar el sondeo de candidatos para suceder a António Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con 11 votos a favor y cuatro en contra. Detrás suyo quedó el argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que consiguió nueve apoyos, cuatro rechazos y dos votos sin opinión.

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Rebecca Grynspan, la diplomática costarricense que quedó primera en el sondeo de este viernes.

El relevamiento se realizó este viernes 30 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU y constituyó el séptimo sondeo no vinculante para definir quién podría ocupar la Secretaría General a partir de 2027. El mandato de Guterres, de nacionalidad portuguesa, finalizará a fines de este año y el organismo deberá avanzar en la selección de su reemplazante.

Según informó el portal especializado PassBlue, Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), conserva el primer puesto de la competencia, aunque todavía no existe una definición sobre quién será el candidato que finalmente obtendrá el respaldo del Consejo de Seguridad.

Rafael Grossi quedó segundo y crece la competencia por la sucesión

El argentino Grossi se ubicó en el segundo lugar del sondeo, con nueve votos positivos, cuatro negativos y dos abstenciones o votos sin opinión. Pese a sus malos resultados previos, todavía se mantiene entre los principales aspirantes a conducir el organismo internacional durante los próximos cinco años.

En tercer lugar quedó la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, quien consiguió nueve votos a favor, seis en contra y uno sin opinión. Por su parte, la emiratí Lana Nusseibeh, que se incorporó a la competencia hace pocos días, obtuvo siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.

La candidatura de Nusseibeh generó controversias entre algunos Estados miembros por el papel de Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán y su participación en la guerra civil que atraviesa ese país africano.

Más atrás quedaron el ugandés Olara Otonnu, con cuatro votos positivos y once negativos; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, con dos apoyos, diez rechazos y tres votos sin opinión; y su compatriota Ivonne Baki, que recibió apenas un voto favorable y 14 en contra.

Cómo sigue la elección en la ONU

En esta oportunidad, el Consejo de Seguridad utilizó un sistema de votación con papeletas del mismo color para todos sus integrantes. A diferencia de instancias anteriores, esta modalidad impide identificar si alguno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- manifiesta su rechazo a alguna candidatura.

Al finalizar la reunión, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, que concluyó este viernes su presidencia del Consejo de Seguridad, no confirmó una fecha para el próximo sondeo. La decisión quedará en manos de Letonia, que asumirá la conducción del órgano durante diciembre.