Oposición británica pide investigar si ministra tuvo un trato preferencial tras exceso de velocidad

(Agrega declaraciones de la ministra)

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se enfrenta a una creciente presión de la oposición para investigar si la ministra del Interior, Suella Braverman, violó el código al solicitar un curso individual de concientización sobre los límites de velocidad de tráfico en el Reino Unido para no verse expuesta en público, después de recibir una multa y haber perdido tres puntos en su licencia de conducir.

Braverman, quien ocupó también el cargo de fiscal general en 2022, buscó asesoramiento a través de funcionarios y un ayudante para organizar este curso después de ser sorprendida superando el límite de velocidad en el verano boreal pasado.

La funcionaria está bajo el foco, no por la infracción de velocidad en sí, sino por si actuó correctamente al intentar organizar el curso de concientización de forma individual.

Según la cadena BBC, la ministra citó preocupaciones de seguridad para no hacer el curso en grupo y finalmente, decidió pagar la multa y aceptar los puntos en su licencia alegando falta de tiempo.

Los conductores que son sorprendidos por exceso de velocidad por primera vez en el Reino Unido pueden tener la opción de asistir a un curso de concientización sobre la velocidad en lugar de perder puntos, pero todo depende del límite excedido y esa opción sólo está disponible si la policía decide ofrecerlo.

Este curso, que dura medio día, tiene como objetivo educar a los conductores sobre los peligros del exceso de velocidad.

En el país, acumular puntos de penalización en la licencia de conducir por infracciones de tráfico como exceso de velocidad puede incrementar el costo del seguro de automóvil.

Durante la cotización del seguro, se solicita información sobre cualquier punto de penalización, incluyendo la naturaleza y la fecha de la infracción.

No declarar estos puntos puede resultar en la cancelación de la póliza y posibles dificultades para obtener seguro en el futuro.

Una fuente del Gobierno le dijo a la BBC que la ministra estaba "preocupada" por las primas de su seguro y estaba a favor de hacer un curso.

A pesar de que otra fuente gubernamental niega que sus acciones violaran el código ministerial, la vicelíder del Partido Laborista, Angela Rayner, exigió una investigación inmediata.

"Los miembros del gabinete están sujetos a las mismas leyes que el resto de nosotros y cualquier intento de dirigir a los funcionarios para obtener un trato especial en este asunto sería claramente un abuso inaceptable del poder y privilegio por parte de la secretaria del Interior", declaró la representante de la oposición en una carta a Sunak, según informó The Guardian.

El código ministerial establece estándares de conducta que se esperan de los ministros, incluyendo que deben mantener la imparcialidad política del servicio civil. Sunak, quien aparentemente no sabía nada de la historia hasta que se informó por primera vez a través del diario The Sunday Times, aún no confirmó si ordenará una investigación.

"No conozco los detalles completos de lo que sucedió, ni he hablado con la secretaria del Interior. Pero entiendo que ella ha expresado arrepentimiento por el exceso de velocidad, ha aceptado la penalidad y ha pagado la multa", dijo el primer ministro británico.

Durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, Braverman se vio hoy cuestionada por los parlamentarios laboristas sobre su infracción de tráfico y las alegaciones de trato preferencial.

Dijo que "en ningún momento" trató de evitar la sanción cuando los parlamentarios la cuestionaron sobre su exceso de velocidad.

Pero Yvette Cooper, responsable del laborismo en cuestiones internas, acusó a Braverman, de buscar un "trato preferencia"l tras su infracción por exceso de velocidad y cuestionó sus acciones, al destacar la "falta de claridad" sobre lo que solicitó exactamente a sus funcionarios.

Con información de Télam