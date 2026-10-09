El Gobierno de EE.UU. confirmó que transmitirán en vivo el fusilamiento de un ex militar

El Pentágono y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmaron la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, ex mayor del Ejército norteamericano condenado a muerte en 2009. Fecharon la ejecución para el 3 de diciembre y será la primera ejecución militar desde 1969 y la primera por fusilamiento desde 1945. El vicepresidente JD Vance afirmó que tiene "dudas" de que realmente se haga la transmisión, aunque advirtió que en caso de que ocurra él no la verá.

{{{htmlAmp}}}

Hasan es un ex militar estadounidense que ofició dentro de la fuerza desde 1988 hasta 2009. Fue señalado como el responsable y autor de la masacre en la base militar de Fort Hood de Texas en 2009. Fue señalado por un tribunal militar por el asesinato de los 15 soldados que murieron ese día, y por tentativa de asesinato de otros 32. Fue apartado de la fuerza por estos hechos y por descubrírsele un presunto intercambio de mails con altos mandos de Al Qaeda. Tras quedar su situación en suspenso, finalmente esta semana confirmaron su ejecución. Lo anunció el propio Pentágono y horas después lo ratificó Hegseth.

El secretario norteamericano justificó la decisión al señalar que este tipo de actos "tienen consecuencias graves", según advirtió a medios locales. El secretario fue además quien señaló que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, la misma base donde Hasan mató a sus camaradas de armas. Justificó como algo "obvio" que sea asesinado allí. Desde el Pentágono, en tanto, no dieron información sobre cómo se haría el procedimiento ni cuántos soldados habría. Hegseth tampoco se refirió al respecto.

Vance cuestionó la transmisión en vivo y dijo que él no la verá

Vance afirmó el viernes que tiene dudas sobre si el Pentágono realmente transmitirá en directo la ejecución. Sin embargo declaró a los periodistas que, de hacerse la transmisión él "no piensa" verla.

"No sé si eso realmente vaya a suceder. Dicho esto mírenla, si al final se transmite en directo. Pero yo no la voy a ver", agregó Vance. Sin embargo, intentó luego esquivar el tema y condenó los crímenes de Hasan: "Independientemente de la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes".

El presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, Paul Coakley, se refirió al fusilamiento de Hasan minutos después de las declaraciones de Vance y manifestó su desacuerdo públicamente.

"Con profunda consternación y tristeza me he enterado de la decisión del Departamento de Guerra de transmitir en directo la ejecución de Nidal Hassan. Nuestro Dios es el Dios de la vida. De ninguna manera se pueden justificar las acciones de Hassan, pero esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de muerte y debe ser reconsiderada", declaró Coakley en un comunicado.