De la Espriella anunció un acuerdo con el FBI y Europol para "reforzar la seguridad" en la frontera con Venezuela

El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una alianza de seguridad con "distintos organismos internacionales", entre ellos el FBI y Europol, para reforzar los controles en la frontera entre Colombia y Venezuela. El operativo está enmarcado en la política antinarco que pregona el propio De la Espriella, en consonancia con la agenda política del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

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La estrategia también contempla la participación de Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que colaborarán en tareas de inteligencia para "identificar organizaciones criminales transnacionales, perseguir el lavado de activos y detectar el financiamiento del narcotráfico", tal como indicaron desde Bogotá. Además, las autoridades buscarán hacer efectivas las circulares rojas y azules de Interpol contra personas vinculadas con esas redes delictivas.

El plan prioriza inicialmente el Norte de Santander, una región atravesada por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones armadas. El despliegue, que había sufrido demoras, se vio postergado por la emergencia provocada por los terremotos en el Eje Cafetero.

Operativos militares y coordinación de fuerzas en Cúcuta y el Catatumbo

En paralelo al acuerdo internacional, las Fuerzas Militares reactivarán la Campaña Militar Esparta en las zonas rurales de Cúcuta y los municipios de la subregión del Catatumbo. El objetivo es recuperar capacidades de inteligencia y vigilancia que, según las autoridades, "se vieron debilitadas por la reducción de recursos y herramientas" durante la administración de Gustavo Petro.

El coronel retirado del Ejército Carlos Soler defendió al acuerdo en una entrevista radial, al afirmar que uno de los ejes de la intervención será "recuperar la capacidad de interceptar y verificar las comunicaciones de radio de dos metros", utilizadas por organizaciones ilegales. Las fuerzas militares contaban con tecnología para geolocalizar el origen de esas transmisiones, pero la falta de equipamiento y personal limitó su utilización.

La intervención urbana, por su parte, estará respaldada por el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul), una estructura que coordinará el trabajo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía y otros organismos estatales.

Entre sus principales objetivos figuran prevenir el reclutamiento forzado de menores, agilizar los procesos judiciales contra los detenidos y atender el movimiento de miles de migrantes venezolanos que atraviesan la región.

Colombia denuncia una "preocupación" por el desplazamiento de bandas criminales hacia Venezuela

El gobierno colombiano defendió la medida al asegurar que, tanto las FARC como el ELN y otras "bandas criminales", se han trasladado "hacia el norte para cruzar la frontera con Venezuela". Por esa razón, advirtieron, otro de los puntos centrales del operativo será la vigilancia de las llamadas trochas, los pasos irregulares que conectan ambos países y que son utilizados "para el tráfico de vehículos, el contrabando de mercancías y la trata de personas".

En esa línea, el analista fronterizo William Gómez advirtió que los operativos en territorio colombiano podría hacer que "aumenten" los traslados de las organizaciones criminales hacia el estado venezolano de Táchira. Pidió además colaboración a las autoridades del país vecino: "De nada servirían entonces estos operativos del lado colombiano si no se complementan del lado venezolano con las autoridades".