Colombia: De la Espriella montó una conferencia rodeado de los cadáveres de una banda narco

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó este viernes la muerte de "Bendito Menor", uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización narcoterrorista operativa del norte de Colombia. El jefe tenía orden de captura y era buscado por las fuerzas armadas de todo el país, hasta que fue abatido este jueves en la Operación Centinela, ordenada por el propio De la Espriella apenas asumió. El mandatario hizo el anuncio frente a su cadáver y el de otros tres que cayeron junto a él.

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Desde antes de asumir el Gobierno, De la Espriella mantiene una política interna bélica con un discurso leal a la mano dura y a la represión. Apenas llegó al Ejecutivo, el dirigente cuestionó los ataques del terrorismo en Colombia y afirmó que "el Estado debe responder con toda su capacidad" para recuperar el "control total" del territorio.

El show montado por De la Espriella fue en una base militar de Riohacha, capital de la provincia colombiana de La Guajira. A pocos metros suyo yacían los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como "Bendito Menor", uno de los presuntos jefes de las ACSN; su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, y dos hombres de su esquema de seguridad personal. Los cuatro murieron durante el operativo policial que se hizo dentro del barrio Los Olivos de esa ciudad, donde la pareja al parecer residía. Los cuatro cadáveres cubiertos con mortajas blancas, rodeado de militares y policías y con el jefe de Estado con un micrófono en mano.

De la Espriella junto a los policías y cadáveres de los narcoterroristas caídos.

"Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo", afirmó De la Espriella frente a los cuerpos, al principio de su discurso. Y agregó que "había ordenado" convertir al jefe criminal en un "objetivo de alto valor" poco después de asumir la presidencia.

Las críticas a De la Espriella por la escena

Tras difundirse las imágenes de lo que fue el anuncio, varios dirigentes de la oposición colombiana le salieron al cruce por la exhibición de los cuerpos. Uno de los primeros fue el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda, quien en un mensaje compartido en sus redes sociales apuntó contra el jefe de Estado escribió: "Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad".

Otro en cuestionarlo fue el propio ex presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X afirmó que este "no es" el destino de Colombia. "Colombia no es el país de la belleza y debe ser potencia mundial de la vida y no de la muerte", agregó.

Quién era "Bendito Menor" y qué se sabe de su prontuario

Pese a su caída, la muerte de Pérez Toncel implica un golpe para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, una organización vinculada al narcotráfico, la extorsión y los homicidios con fuerte presencia en el Caribe colombiano.

De unos 26 años, Pérez Toncel llegó a escalar muy rápido dentro de la estructura. Según las propias autoridades colombianas, comenzó como sicario y llegó a convertirse en uno de los principales responsables de la organización en La Guajira. Tenía incluso en su historial varias órdenes de captura y una circular roja de Interpol.