Inesperado giro: una demócrata respaldó a un candidato republicano en vez de darle su apoyo al demócrata que es blanco de las burlas de Trump

La carrera por el Senado de Estados Unidos en Michigan sumó un giro inesperado: la representante demócrata Haley Stevens anunció su respaldo al republicano Mike Rogers, pese a que inicialmente había anticipado que apoyaría a Abdul El-Sayed, el candidato progresista de su partido.

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Stevens comunicó su decisión el domingo, después de aparecer junto a Rogers en una iglesia. La legisladora, identificada con el sector moderado del Partido Demócrata, justificó su cambio de postura al señalar que la propia campaña de El-Sayed le había pedido que se mantuviera alejada. "Como habrán visto, nuestro candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul, dijo que ya no era bienvenido en su campaña y que debía mantenerme alejado. Y tiene razón, y por eso hoy respaldo a Mike Rogers para el Senado de los Estados Unidos", expresó en un video publicado en la red social X.

La decisión contrastó con su posición inicial. Stevens había manifestado que acompañaría a El-Sayed, quien fue su rival en las primarias demócratas. Sin embargo, según informaron CNN y otros medios estadounidenses, el equipo del candidato progresista le pidió que no participara de sus actividades, a pesar de que estaba previsto que ambos compartieran un acto en una iglesia durante la jornada del domingo.

Abdul El-Sayed y Mike Rogers, en una contienda clave para el Senado

La disputa en Michigan tiene una importancia que excede los límites del estado. Se trata de uno de los territorios considerados swing states, es decir, estados donde el voto puede inclinarse por uno u otro partido y que suelen resultar determinantes en las elecciones nacionales.

Además, el escenario electoral de Michigan adquiere relevancia por la estrecha diferencia que reflejan los sondeos: las encuestas mencionadas en la información ubican a El-Sayed con una ventaja de dos puntos sobre Rogers.

El candidato demócrata busca convertirse en el primer musulmán en integrar el Senado estadounidense. Su postulación también representa un desafío para la conducción partidaria, debido a su perfil progresista y a las diferencias que mantiene con los sectores más moderados. Del otro lado, Rogers intenta capitalizar las divisiones internas de sus adversarios y consolidar el respaldo republicano en un estado que Donald Trump logró ganar en las elecciones presidenciales de 2024.