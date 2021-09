La ofensiva de las derechas extremas y su expresión en Francia

Dentro de siete meses habrá elecciones presidenciales y legislativas en Francia. Los candidatos de los diferentes partidos políticos aun no están definidos salvo Jean-Luc Mélenchon por la “Francia Insumisa” y Marine Le Pen por el “Reagrupamiento Nacional”. Los ecologistas elegirán su candidato en las primarias internas del 16 de septiembre y los socialistas esperan que Anne Hidalgo, la alcaldesa de Paris, se pronuncie mañana como su candidata.

La derecha conservadora de “Los Republicanos” aun no decidió cómo elegirá su candidato/a: si en primarias abiertas o por el voto de sus militantes. El presidente Emmanuel Macron aun no formalizó su candidatura pero es evidente que se volverá a presentar por un segundo mandato.

El periodista Eric Zemmour, a través de sus crónicas televisivas en el canal CNews, seguido por un millón de televidentes diarios, se transformó en un vocero ultra derechista, antiinmigrante y antifeminista. Con varios procesos judiciales en su haber por “propósitos racistas ” está pensando en presentarse como candidato a presidente. Las encuestas le dan 7% de intenciones de voto, que vendrían de sectores que votan habitualmente al partido de Marine Le Pen y a la derecha clásica. El 27 de agosto, 100 miembros de la rama juvenil de “Los Republicanos” consideraron a este personaje el mejor candidato para le derecha francesa y piden a la dirección del partido que Zemmour participe en una eventual primaria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La líder de extrema derecha Marine Le Pen.

Eric Zemmour vendría a ser el Javier Milei francés: con sus exabruptos anti-islámicos y anti-inmigrantes obliga a Marine Le Pen a extremar su discurso, quien se pronunció contra la acogida de los refugiados afganos defendiendo la creación de “ciudades asilo en los países fronterizos con Afganistán”. Marine Le Pen sostuvo recientemente que si es elegida, establecería la nacionalización de las autopistas y la privatización de los medios de comunicación públicos, lo que la aleja de su estrategia de “desdiabolización” impulsada cuando echó a su padre del partido, le cambió el nombre y abandonó ciertas consignas anti europeas - para transformarlo en un partido “republicano” y de gobierno.

La Seine-Saint-Denis, departamento perteneciente a la pequeña corona de Paris (1,6 millones de habitantes) es, según Eric Zemmour, el emblema del "gran reemplazo", un territorio en el que "la mayoría de los cafés están reservados para los hombres", "os diez primeros nombres que se dan a los niños son musulmanes" y donde los habitantes viven bajo "el reinado de Alá y los jefes de la droga". Las palabras del polemista, extraídas de su próximo libro “Francia no ha dicho su última palabra”, no dejan dudas. No importa que sus palabras no estén respaldadas por ningún estudio ni cita de fuentes, lo que le interesa es el shock de sus dichos y el impacto que tienen, puesto que es eso lo que el hombre vende.

Marion Maréchal-Le Pen es sobrina de Marine y nieta de Jean-Marie.

El presidente PS del departamento de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel sostuvo en una reciente entrevista que piensa denunciar por difamación a Eric Zemmour: “Nos ataca porque somos un territorio joven, popular, compuesto de la diversidad. Una vez más, no se trata de negar nuestras dificultades, pero también conozco nuestra riqueza. Estamos en el top 5 de departamentos que crean empresas. Somos todo lo que odia Eric Zemmour: simbolizamos la Francia como realmente es, y no fantaseamos. Somos un país donde personas de todas partes han confluído con la promesa de la igualdad republicana”.

El clan Le Pen: La hija, el padre y la sobrina

Jean-Marie Le Pen fue nuevamente procesado por sus propósitos antisemitas. El ex presidente y fundador del Frente Nacional de extrema derecha, quedó marcado por decir que “las cámaras de gas son un detalle de la historia”, en referencia al genocidio nazi. El 1 de septiembre fue procesado, una vez más, por "provocación al odio racial"; contra Patrick Bruel, actor de origen judío por la siguiente frase: "Eso no me sorprende, escucha, haremos una horneada la próxima vez", palabras que causaron enorme indignación en referencia a los hornos crematorios de los nazis. El “viejo” tiene bastante influencia en el partido de su hija, sobre todo entre los miembros mas antiguos de la formación.

Marion Maréchal-Le Pen es sobrina de Marine y nieta de Jean-Marie. Como miembro del Frente Nacional, fue elegida diputada en el 2012 en la 3ª circunscripción de Vaucluse, lo que la convirtió en la única miembro del FN elegida a los 22 años, la diputada más joven en la historia de la República Francesa. Encabezó la lista en las elecciones regionales de 2015 en Provenza- Alpes-Costa Azul, logrando el mejor porcentaje del FN en Francia (45,2% en la segunda vuelta). Lideró la corriente “identitaria y liberal-conservadora” dentro de su partido. Se retiró de la vida política tras las elecciones presidenciales de 2017 y al año siguiente puso en marcha en la ciudad de Lyon el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), del que asumió como directora general con el objetivo de formar a los próximos líderes de la extrema derecha. "Como todavía no tienen poder para llegar a las instituciones, buscan generar discursos, promover perfiles ideológicos y que esas personas después ocupen posiciones de poder en las élites de la extrema derecha", explica Felipe González Santos, investigador post-doctoral del departamento de sociología de la Universidad de la Ciudad de Londres.

Marion Maréchal acaba de abrir una filial en Madrid. Por los pasillos de la delegación española del ISSEP han pasado nombres vinculados a VOX, a pesar de que desde la institución hayan intentado desvincular su escuela de cualquier partido político. Maréchal pretende combatir lo que denomina el "terrorismo intelectual" y el "neofeminismo" que, a su juicio, impera en el sistema universitario.

El periodista Eric Zemmour se transformó en un vocero ultra derechista, antiinmigrante y antifeminista.

La internacional de la extrema y ultra derecha

Luego de su visita por EEUU, con mandato de los “halcones” republicanos, Santiago Abascal, líder de VOX, el partido de extrema derecha español, difundió en la ciudad de México la “Carta de Madrid” elaborada por su “Fundación Disenso”. Allí 15 senadores del PAN (Partido de Acción Nacional) la firmaron.

La carta sostiene que "una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países";. Por supuesto "bajo el paraguas del régimen cubano"; y sosteniendo que nadie está a salvo de la amenaza: "La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho".

Steve Bannon y Elliott Abrams, son los enlaces de VOX con la política estadounidense, y con los que se han coordinado para su estrategia de crear el frente ultraderechista latinoamericano. Para eso Abascal desarrolla el “Foro Madrid”, una “alianza internacional para hacer frente al avance del comunismo en la Iberosfera” que según él, “contará con una estructura permanente y un plan de acción anual”. Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente brasileño, es quien se ha ofrecido para organizar encuentros con la derecha argentina.

Hay que destacar que el intento de autogolpe de Jair Bolsonaro y su ataque contra la Corte Suprema y el Congreso fracasó estrepitosamente gracias a la movilización nacional pero también gracias a la denuncia de mas de cien parlamentarios, ministros y políticos mundiales lanzado por la Internacional Progresista que sin ninguna duda influenció en el recule del presidente brasileño. En una carta abierta, entre cuyos firmantes figuraban Noam Chomsky, Yanis Varoufakis o el ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se alertaba claramente “de las intenciones golpistas del presidente brasileño poniendo en peligro la democracia en Brasil".

Este 11 de septiembre, cuando la mayoría de las portadas recuerdan el ataque a las dos torres gemelas, pocos medios mencionan el golpe de estado de Pinochet de hace 48 años. No debemos olvidar el rol nefasto de EEUU que con el “Plan Condor” instaló las mas feroces dictaduras en América Latina. Frente a la internacional de las derechas extremas se hace cada día mas evidente la necesidad de la Internacional que articule el conjunto de las luchas anticapitalistas, feministas, por la defensa de la tierra y el agua, contra el cambio climático, contra la desigualdad social y por un mundo mejor.