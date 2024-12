La fuerte respuesta de Maravilla Martínez a Migliore para el Párense de Manos 2: "Respetar el boxeo"

Maravilla Martínez revolucionó al boxeo con su picante respuesta a Migliore

Sergio "Maravilla" Martínez habló en la previa del Párense de Manos 2, donde en cancha de Vélez Sarsfield se medirá ante Pablo Migliore el jueves 19 de diciembre. En una reciente entrevista, el dos veces campeón del mundo de boxeo le respondió al exarquero de Boca Juniors tras sus dichos en el ciclo Todo Pasa, de Urbana Play. De esta manera, el quilmeño le puso picante al duelo que tendrá contra el "Loco" en el evento organizado por Luquitas Rodríguez, que también incursionó en el deporte de los puños.

"Cuando arranque la pelea me voy a parar en el centro del ring e invitarlo a que venga. Si no puedo me iré a la lona, pero no voy a correr para ningún lado. Cuando empiece la pelea le voy a decir 'Sergio vení'. Son cuatro rounds, no se puede especular mucho. Le voy a ganar. Voy a salir a eso, es lo que sé y lo pienso todos los días", aseguró Migliore en diálogo con Matías Martin en el mencionado programa y "Maravilla" le contestó sin guardarse nada.

"Digamos que tengo que respetar mí carrera y el boxeo. No puedo permitir que la pelea termine por puntos. Tengo que cuidarme de que no venga ningún contraataque porque Migliore está loco y va para adelante. Eso me gusta. Voy a ganar por nocaut", aseguró Martínez en una nota brindada a Olé con respecto a este compromiso en el que volverá al cuadrilátero después de su última presentación en el Estadio Luna Park el pasado 23 de marzo del 2023 ante el colombiano Jhon Terán, a quien venció por un polémico KO en el primer asalto.



Por otro lado, el excampeón mundial superwelter y mediano recordó algunos de sus duelos más importantes y nuevamente se refirió a quien será su contrincante arriba del ring: "Tengo que hacerlo. Vengo de pelear con Kelly Pavlik, Paul Williams y Julio César Chávez Jr. A Pablo lo respeto mucho y lleva muchas décadas haciendo deporte, lo que le permitió arreglarle la vida. Nunca se echó a perder a pesar de cambiar de deporte". Cabe destacar que el "Loco" tuvo cuatro combates profesionales en su corta carrera de los cuales ganó 3 antes del límite y perdió el último por la misma vía contra Emilio Ezequiel "Chiquito" Zárate para luego anunciar su retiro.

Sergio "Maravilla" Martínez vs. Pablo Migliore, el próximo 19 de diciembre en Vélez Sarsfield

Cuándo pelean Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha, lugar y cómo verlo en vivo en Párense de Manos 2

Fecha: 19 de diciembre.

19 de diciembre. Lugar: Estadio José Amalfitani, de Vélez Sársfield.

Estadio José Amalfitani, de Vélez Sársfield. Cómo verlo: se transmitirá a través de la plataforma 'Kick' de manera gratuita por el canal de Luquitas Rodríguez.

Todos los combates de Párense de Manos 2

Emilio vs. Roberto Galati.

Yeyito de Gregorio vs. Zeko.

Will vs. Luken.

Marti vs. Federikita.

Mike vs. Momo.

Nazareno Casero vs. Jaime Lorente.

Tomás Mazza vs. Robleis.

Manuela QM vs. Flor Vigna.

Pablo Migliore vs. "Maravilla" Martínez.

"El Ruso" vs. "El Turco" García.

Cuáles son los precios de las entradas para Párense de Manos 2 en Vélez