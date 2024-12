Internaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue internado en la clínica Sagrada Familia durante la mañana del viernes. El funcionario ya había sido internado el 9 de septiembre por un cuadro gastrointestinal agudo.

Desde el entorno del funcionario informaron que se trata de una chequeo médico para el que ya tenía un turno asignado desde hace tiempo. "No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó. No hay nada para comunicar”, señalaron, según la agencia NA.

NOTICIA EN DESARROLLO