Francia se prepara para un sábado de protestas mientras Macron prepara la represión

Tras una semana de protestas en toda Francia, distintas organizaciones estudiantiles confirmaron que este sábado saldrán a movilizar de nuevo por el centro de la capital francesa, a la par que el presidente Emmanuel Macron aseguró que reforzará la presencia policial para toda la jornada. Distintos comerciantes comenzaron a pautar horarios de cierre por temor a saqueos y represión desde temprano.

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Europa está atravesada por una oleada de protestas en varios países desde hace un mes. Francia no es ajena a esta situación y desde finales de septiembre, con una huelga de profesores que explotó en el Liceo Saint-Exupéry de la ciudad de Créteil, está sometida a una seguidilla de protestas en todo el país.

Las manifestaciones del último fin de semana ampliaron su margen de convocatoria y llevaron a estudiantes, sindicatos y distintas organizaciones sociales a salir a la calle. El foco de los reclamos está puesto en el faltante de recursos y de personal en la educación nacional, con denuncias de cursos con vacantes docentes.

Los referentes de las organizaciones de estudiantes franceses que se reunieron este mismo viernes con Macron. Mientras que el jefe de Estado se comprometió a impulsar reformas para la educación secundaria, la dirigencia estudiantil confirmó que continuarían con las movilizaciones previstas para este sábado. En tanto, Macron advirtió que "haría rendir cuentas" a quienes provoquen destrozos.

Horas más tarde, el primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció un "refuerzo especial" para el despliegue de efectivos previsto para las protestas. A esto se sumó la prohibición que fijó el Gobierno a las manifestaciones "sin legitimidad" o "sin permiso" en varias ciudades y blindó el país con 70.000 efectivos. Al menos 2.400 personas fueron detenidas tras las masivas protestas del 17 de octubre, que dejaron unos 3.000 comercios saqueados. Los comerciantes también se preparan para posibles disturbios.

Las reacciones de las organizaciones estudiantiles tras la reunión con Macron

Los distintos dirigentes estudiantiles que participaron del encuentro con el presidente Macron este viernes salieron a hablar ante la prensa. Uno de ellos fue el titular de la asociación Renouveau Lycéen, Nathanael Combary, quien aseguró que la reforma que prometió Macron "es insuficiente" para los estudiantes de secundaria, porque la demanda principal "es la abolición total del sistema Parcoursoup".

"La movilización constante es la única manera de lograr un progreso concreto", afirmó Combary en conferencia de prensa, mientras que se le sumó el responsable de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, Ryad Rani, quien calificó como "reformas a medias" las promesas de Macron.

"Nosotros hablamos de la derogación del Parcoursup, y él responde con una reforma total. Grandes promesas, palabras vacías", lamentó Rani, en declaraciones posteriores a los medios franceses este mismo viernes. En paralelo, reivindicó que a las marchas de este sábado se sumarían "no solo estudiantes", sino también "el gran movimiento popular de los 'chalecos amarillos' en contra del coste de la vida".