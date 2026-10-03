Flávio Bolsonaro cerró la campaña con críticas a la Justicia y gestos religiosos

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil por el Partido Liberal (PL), cerró este sábado sus actos públicos de campaña para la primera vuelta electoral con una caravana de motos por el interior de San Pablo junto al gobernador Tarcísio de Freitas. La jornada combinó fuertes críticas al Supremo Tribunal Federal (STF), promesas de cambios en la Justicia y una marcada presencia de símbolos religiosos, incluida una imagen de Nuestra Señora de Aparecida. El candidato todavía tenía una agenda prevista en Río de Janeiro.

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La movilización comenzó en Santa Bárbara d'Oeste y terminó en Americana, donde Flávio estuvo acompañado por Tarcísio, los candidatos al Senado André do Prado (PL) y Guilherme Derrite (PP), además de militantes y seguidores. El candidato presidencial aprovechó el cierre de los actos públicos para volver a cuestionar el funcionamiento del máximo tribunal brasileño. "El STF tiene que dejar de ser una comisaría de policía", afirmó Bolsonaro.

El senador también sostuvo que, en caso de ser elegido presidente, impulsará una reforma del Poder Judicial y anticipó que pretende designar a una mujer para integrar el Supremo. El conflicto entre el bolsonarismo y la Corte fue uno de los temas recurrentes de la campaña del candidato. Durante el acto, además, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro volvió a plantear que Brasil atraviesa una situación de "inseguridad jurídica".

El gesto religioso que marcó la jornada

El otro elemento que sobresalió durante el cierre de campaña fue la presencia de símbolos religiosos vinculados a Nuestra Señora de Aparecida. En Americana, una niña de 8 años esperaba la llegada del candidato vestida con ropa de la patrona de Brasil.

Otro simpatizante llegó al lugar con un carro de bueyes que transportaba una imagen de la Virgen. Según contó el hombre a UOL, había viajado desde el sur de Minas Gerais para mostrar la imagen durante la actividad. La escena se produjo después de que circulara durante las últimas semanas una versión que sostenía que Flávio Bolsonaro quitaría a Nuestra Señora de Aparecida de su condición de patrona de Brasil si llegaba a la Presidencia, aunque el candidato negó esa intención. El rumor apareció después de que Flávio hablara durante la campaña de un decreto para establecer que "Brasil es del Señor".