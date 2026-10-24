Flávio Bolsonaro es el candidato que más mintió en el último debate presidencial antes del balotaje

Tras el debate presidencial del viernes entre el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los dos aspirantes a la presidencia de Brasil, una consultora comparó las afirmaciones de ambos candidatos y reveló que Flávio fue el que más mentiras dijo durante el debate. El derechista acumuló 41 afirmaciones falsas y otras 38 imprecisas, mientras que Lula registró 60 declaraciones verdaderas y apenas una falsa sobre un total de 72 afirmaciones evaluadas.

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El relevamiento contabilizó 167 declaraciones verificadas entre ambos candidatos. De ese total, 95 correspondieron a Flávio Bolsonaro y 72 a Lula. La diferencia en los resultados fue marcada: mientras el dirigente conservador reunió más afirmaciones falsas e imprecisas que verdaderas, el mandatario obtuvo una amplia mayoría de declaraciones calificadas como verdaderas.

Flávio Bolsonaro concentró las afirmaciones falsas e imprecisas

El dato más significativo y aterrador del relevamiento es la cantidad de declaraciones de Flávio Bolsonaro que no pudieron ser consideradas verdaderas. Según los datos de la imagen difundida tras el debate, Lula tuvo 60 afirmaciones verdaderas, 11 imprecisas y una falsa. Flávio Bolsonaro, por su parte, registró apenas 16 verdaderas, 38 imprecisas y 41 falsas. Los números corresponden a un balance parcial, por lo que no deben interpretarse como el resultado definitivo de todas las declaraciones realizadas durante el encuentro televisivo.

En términos proporcionales, más del 83% de las declaraciones de Flávio Bolsonaro verificadas no fueron consideradas verdaderas. El cálculo surge de sumar las afirmaciones falsas y las imprecisas, que totalizaron 79 sobre las 95 evaluadas. La proporción refleja el resultado del recorte difundido después del tercer bloque y no constituye una evaluación integral de toda su campaña.

Las frases de Lula y Flávio que fueron evaluadas

Al final del debate, las distintas frases de cada uno de los candidatos fueron evaluadas y comparadas para chequear si eran verdaderas o falsas. La mayoría tuvieron que ver con cuestiones vinculadas a cuestiones de economía y políticas públicas.

"Cuando llegue el momento de ver los resultados, Flávio, preguntale a Google todo lo que hicimos en la Amazonía en los últimos 24 años. Vas a ver que hubo más inversión en salud, más inversión en puertos, más inversión en aeropuertos y más inversión en rutas", afirmó Lula en este punto. La medición final aseguró que esta afirmación del presidente es verdadera.

Otra de las frases de Lula fue cuando comparó a Flávio con Milei. "Porque en Argentina la pobreza llegó al 40%, el pueblo está comiendo carne de burro y vos dijiste que querés un modelo igual. O el de Milei. Mi pregunta es la siguiente: ¿querés eso mismo?", afirmó el presidente. La consultora tomó el dato comparativo con Argentina y afirmó que es verdadero.

Dentro de las falsedades que dijo Flávio aparecieron, en su mayoría, las políticas públicas. "Hoy hay aproximadamente 90 millones de brasileños que no tienen cloacas en sus casas. Hay aproximadamente 40 millones de brasileños que no tienen agua tratada en sus casas", advirtió el senador liberal, lo cual fue desmentido por la encuestadora final. Esto además es chequeable con los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el cual tiene un número mucho menor de este sector.

Respecto a las inundaciones en Porto Alegre de 2024, el senador conservador le reprochó a Lula por la cantidad de damnificados. "Casas hasta el segundo piso bajo el agua, personas que lo perdieron todo y fueron abandonadas por vos, Lula. ¿De Porto Alegre? Conocí la realidad de la ciudad, que quedó bajo el agua", afirmó Flávio.

La medición desmintió con un dato que fue noticia. Lula otorgó una ayuda social de 9800 millones de dólares para Rio Grande do Sul después de las inundaciones. Según trascendió, sirvió para reconstruir y ayudar a empresas, productores y trabajadores.

Tras el debate, Lula encabezó una caravana del PT en Copacabana

El presidente Lula participó este sábado de una multitudinaria movilización en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en la víspera del balotaje frente a Flávio Bolsonaro. La concentración comenzó durante la mañana a la altura del Posto 5 y se extendió por la avenida Atlántica, con miles de simpatizantes, banderas y consignas en respaldo al mandatario. Lula participó de la caminata junto a dirigentes aliados y volvió a presentar la elección como "una disputa por el futuro de la democracia brasileña".

Durante su discurso, Lula cuestionó con dureza a su rival, al que vinculó con las milicias que operan en Río de Janeiro, y contrapuso su proyecto político con el alineamiento de Flávio Bolsonaro con Estados Unidos. También llamó a sus seguidores a movilizar a los electores que no participaron de la primera vuelta y convencerlos de votar este domingo. El acto en Copacabana fue una de las últimas actividades callejeras de la campaña del presidente, que tenía previsto cerrar su agenda electoral por la tarde con otra movilización en la avenida Paulista, en San Pablo.