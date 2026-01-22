Un informe forense reveló que el ICE asfixió y mató a un migrante cubano detenido

Geraldo Lunas Campos junto a su familia antes de ser detenido.

Un informe forense catalogó como homicidio la muerte de Geraldo Lunas Campos, el inmigrante cubano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el penal de Camp Montana East, en Estados Unidos. La autopsia demostró que el cuerpo tenía lesiones en el cuello, pecho y rodillas, y que el fallecimiento ocurrió por asfixia provocada por comprensión en el torso y cuello. Según el testimonio de varios testigos, Lunas Campos estaba esposado mientras varios efectivos lo sujetaban durante el incidente.

El presidente Donald Trump insiste desde mediados de 2025 en su retórica anti migratoria y con detenciones a presuntos inmigrantes ilegales en el territorio estadounidense. A partir de la intervención militar en Venezuela, el republicano redobló la apuesta al enviar efectivos del ICE a reprimir las protestas de los movimientos pro inmigrantes en Minneapolis, estado de Minnesota, donde una mujer fue asesinada y otro joven fue herido de bala en un ojo, ambos por agentes del cuerpo policial. Esta situación puso bajo la lupa el accionar de la fuerza, que sumó denuncias de parte de organizaciones de derechos humanos.

Lunas Campos era un inmigrante cubano con fecha de ingreso legal a territorio estadounidense en 1996. Fue detenido por el ICE en septiembre en Rochester, Nueva York, ciudad en donde vivió durante 20 años. El informe interno de la fuerza antimigratoria dice que fue capturado en julio como parte de una operación planificada, debido a presuntas condenas penales que lo hacían "elegible" para ser deportado.

Qué reveló la autopsia y cuáles son las sospechas en torno al penal de Camp Montana

La autopsia advirtió que el cuerpo contaba con "lesiones en el cuello, pecho y rodillas", todas ellas compatibles con situaciones de fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. El parte oficial del ICE afirmó que Lunas Campos atravesaba un cuadro de "severa angustia" y que fue sorprendido por efectivos de la fuerza "mientras intentaba quitarse la vida", situación que ya habría ocurrido en un episodio anterior. Un testigo le explicó a la agencia The Associated Press que el hombre fue "esposado, sujetado y ahogado" hasta quedar inconsciente.

Sin embargo, de acuerdo a medios locales de Texas, el caso de Lunas Campos no fue el primero en el Camp Montana: en los últimos meses al menos dos detenidos habrían muerto en el mismo penal, bajo el rótulo de suicidio.

Familiares del Lunas Campos denunciaron que el hombre habría recibido situaciones de maltrato de parte del personal de seguridad del ICE. Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas y congresistas demócratas exigieron investigaciones independientes y la revisión de las condiciones en el centro, mientras que el ICE defiende que sus instalaciones "proporcionan atención médica integral" y "entornos seguros para los detenidos". Sin embargo, las muertes recientes incluyen casos de atención médica insuficiente y presunto suicidio, según los propios informes del ICE.