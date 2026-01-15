Trump califica el tiroteo en Minnesota como "triste de ver por ambas partes"

FOTO DE ARCHIVO. "Ice out" (Fuera de hielo) está escrito en el suelo mientras la gente pasa, durante una protesta contra la medida federal de inmigración en St. Paul, Minnesota, EEUU

Por Steve Holland y ‍Ted Hesson

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un tono más conciliador en relación con ‍el tiroteo mortal de ⁠una madre de Minnesota a manos de un agente del ICE, diciendo el miércoles que era "triste de ver por ambas partes".

Durante una amplia entrevista con Reuters en el Despacho Oval, Trump calificó el tiroteo de "desafortunado", una respuesta más moderada que los comentarios anteriores del vicepresidente JD Vance y el propio mensaje de Trump en las redes sociales.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ‌Estados Unidos (ICE), Jonathan Ross, disparó mortalmente a la ⁠ciudadana estadounidense Renee Good, madre de ⁠tres hijos, el 7 de enero en Mineápolis, después de que Trump enviara más de 2.000 agentes federales a Minnesota para reforzar ‍la aplicación de las leyes de inmigración.

Los vídeos revisados por Reuters mostraron que Ross efectuó el primero ⁠de los tres disparos cuando el ‌coche empezó a pasar a su lado.

En una publicación en Truth Social poco después del tiroteo, Trump llamó a Good "una agitadora profesional" que "violenta, voluntaria y viciosamente atropelló al oficial de ICE", diciendo que parecía que el agente le disparó en defensa ‌propia.

Cuando Reuters le ‌preguntó el miércoles si creía que el agente de ICE hizo lo correcto, el presidente republicano adoptó un tono más cauteloso.

"No me meto en lo correcto o incorrecto. Sé que era una situación difícil en la ​que estar", dijo Trump sobre la actuación del agente. "Se mostró muy poco respeto a la policía, en este caso, a los agentes del ICE".

"Es muy triste de ver por ambas partes", añadió.

Cuando se le preguntó si indultaría a Ross si era acusado y condenado por el tiroteo, Trump dijo que esperaría a ver cómo se desarrollaba el ‍proceso.

"Creo que tendremos que ver qué pasa. Fue un incidente muy desafortunado. Vamos a ver qué pasa", dijo Trump.

Los agentes federales son generalmente inmunes a los enjuiciamientos estatales por acciones tomadas como parte de sus funciones oficiales, aunque las autoridades locales han rechazado la idea ​de que el tiroteo fue en defensa propia.

Trump dijo que continuaría enviando agentes del ICE a las ciudades estadounidenses, afirmando que era necesario ​para combatir la delincuencia, pese a que la campaña antiinmigración ha provocado enfrentamientos violentos.

Los datos del ICE muestran que muchos de ⁠los arrestados en la ofensiva de Trump no tienen cargos penales ni condenas previas.

