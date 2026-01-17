Trump cumplió: anunció aranceles para los países de la OTAN por apoyar a Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump le impuso a los países de la OTAN un arancel del 10% a todos los productos que envíen a Estados Unidos a partir de febrero por negarse a venderle Groenlandia. "Nadie tocará este sagrado trozo de tierra", lanzó el republicano sobre la isla del Ártico. También anunció que los impuestos aumentarán al 25% a partir de 1 de junio si no hay un acuerdo.

"A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia", escribió Trump en Thurth Social.

En su largo mensaje, el Presidente estadounidense planteó que "la seguridad nacional" de EE.UU y del mundo "está en juego" porque "China y Rusia quieren Groenlandia". A su vez, criticó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por "viajar a Groenlandia con fines desconocidos".

"Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", señaló, antes de anunciar los nuevos aranceles.

El repudio de los europeos

En respuesta, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la iniciativa de Trump como "amenazas arancelarias inaceptables" y adelantó que los países europeos se pronunciarán en conjunto.

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de manera unida y coordinada si se confirman. Nos aseguraremos de que la soberanía europea se mantenga. Es en este espíritu que me comprometeré con nuestros socios europeos", escribió Macron en X.

Y concluyó: "Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá -ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a tales situaciones-".

Por su lado, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró que el bloque no se dejará "extorsionar" por Trump y remarcó que "solo Dinamarca y Groenlandia deciden en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia". "Esto es una cuestión de la UE que afecta a muchos más países que los que ahora se señalan", publicó.

Además, el mandatario sueco también adelantó que habrá reuniones entre otros países de tanto de la Unión Europea (UE) como fuera del bloque para dar una respuesta unificada al anuncio del estadounidense. "Suecia está manteniendo ahora discusiones intensas con otros países de la UE, Noruega y el Reino Unido para una respuesta conjunta", indicó.

En esa misma sintonía, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que coordina la respuesta de los 27 países de la UE frente a los aranceles.

"Lo que podemos decir es que la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa.

Por qué Trump quiere Groenlandia

Desde que volvió a la Casa Blanca hace un año, Trump insistió en la "necesidad estadounidense" de anexar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico, que tiene un gobierno autónomo dentro del Reino de Dinamarca.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló tras la intervención militar en Venezuela del 3 de enero.

Esta "Cúpula Dorada" se trata de un proyecto inspirado en la "Cúpula de Hierro" israelí y que está destinado a bloquear ataques desde China y Rusia. "Debido a esto y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir (Groenlandia) es especialmente importante", detalló en el mensaje de este sábado.

Desde que el republicano expresó sus intenciones, las autoridades danesas se pusieron a la defensiva y afirmaron que "antes que estadounidenses, queremos ser groenlandeses".