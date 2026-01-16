Trump amenaza con aranceles a países que no respalden su plan para Groenlandia

Después de amenazar con aranceles a quienes realicen "negocios" con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a realizar una advertencia similar al expresar que podría imponer nuevos impuestos a los países que no apoyen su plan para que Estados Unidos "obtenga" Groenlandia.

"Podría imponer aranceles a los países que no acepten Groenlandia, porque la necesitamos para la seguridad nacional", declaró Trump en un evento en la Casa Blanca, sin dar más detalles.

Desde que volvió a la Casa Blanca hace un año, Trump insistió en la "necesidad estadounidense" de anexar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico, que tiene un gobierno autónomo dentro del Reino de Dinamarca. "Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló tras la intervención militar en Venezuela del 3 de enero.

Desde entonces las autoridades danesas, como fue el caso del primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen, se pusieron a la defensiva y afirmaron que "antes que estadounidenses, queremos ser groenlandeses".

Incluso luego de las amenazas de Trump, Dinamarca reforzó su presencia militar en la isla con efectivos propios y de Alemania, Francia, Suecia y Noruega, todos miembros de la OTAN.

Falta apoyo en el Congreso

Por su parte, una delegación bipartidista de legisladores de Estados Unidos visitó este viernes Dinamarca y expresó su apoyo al país escandinavo y Groenlandia. Según el medio danés DR, los 11 legisladores estadounidenses -dos republicanos y nueve demócratas- se reunieron con congresistas daneses y con los líderes de Dinamarca y Groenlandia en Copenhague.

"Cuando se preguntó a los estadounidenses si tomar el control de Groenlandia es una buena o mala idea, la gran mayoría responde que no es una buena idea", afirmó Lisa Murkowski, una senadora republicana, en una conferencia de prensa después de la reunión. "Groenlandia debe ser considerada como una aliada, no como una posesión", añadió.

En tanto, el senador demócrata Chris Coons, quien encabezó la delegación bipartidista, subrayó la importancia de respetar la soberanía. "Hablamos sobre el valor de la OTAN y el compromiso respecto a los principios fundamentales de soberanía, integridad territorial y autodeterminación", dijo en la conferencia de prensa.

Este miércoles, el vicepresidente estadounidense, James David Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron en la Casa Blanca con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra de Asuntos Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Después de la reunión, los funcionarios daneses y groenlandeses señalaron que seguían existiendo grandes diferencias, pero que estaban preparados para continuar el diálogo mediante la creación de un grupo de trabajo.