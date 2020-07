Un estudio publicado en la revista de divulgación científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela que el cumplimiento del distanciamiento social en Estados Unidos está directamente vinculado a la capacidad cognitiva de los individuos de entender la información sobre sus beneficios y perjuicios.

Según enfatizan, "la capacidad de memoria de trabajo ("working memory" en inglés) predice diferencias individuales durante la pandemia de COVID-19" y que "el cumplimiento del distanciamiento social no podría explicarse por otros factores psicológicos y socioeconómicos (estados de ánimo, personalidad, educación y niveles de ingresos)".

La "memoria del trabajo" es la capacidad para almacenar, procesar y relacionar información en el corto plazo y entra en juego, por ejemplo, a la hora de medir riesgos, beneficios y eventuales perjuicios.

"Proponemos que este descuido puede estar asociado con la limitación en la capacidad mental para retener simultáneamente múltiples elementos de información en la memoria de trabajo (WM) para la toma de decisiones racionales que conducen al cumplimiento de las normas impuestas por las autoridades".

"Probamos esta hipótesis en 850 residentes de los Estados Unidos durante las primeras 2 semanas después de la declaración presidencial de emergencia nacional debido a la pandemia de COVID-19", especificaron sobre el campo de estudio que utilizaron.

"Descubrimos que el cumplimiento del distanciamiento social de los participantes en esta etapa inicial podría predecirse por diferencias individuales en la capacidad de WM, en parte debido a una mayor conciencia de los beneficios sobre los costos del distanciamiento social entre las personas con mayor capacidad de WM".