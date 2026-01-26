Presionado por la violencia de ICE, Trump manda al "Zar de la Frontera" a negociar a Minnesota

FOTO DE ARCHIVO. Una persona hace un gesto hacia los agentes federales en la escena de un tiroteo que involucra a agentes federales de inmigración en Mineápolis, Minnesota, EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald Trump enviará al Zar de la Frontera, Tom Homan, a Minnesota luego de que la tensión escalara rápidamente tras la muerte a quemarropa de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, la tercera desde que el Presidente envió agentes federales con la excusa de cazar migrantes ilegales. La presión no solo vino de los ciudadanos de Minnesota y los representantes demócratas, sino que en las últimas horas 60 CEOs locales pidieron a Trump que desescalara el escenario, y se sumó la renuncia de Chris Madel, el aspirante republicano para gobernar el estado fronterizo con Canadá.

"Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente", anunció Trump en Truth Social. Homan es un hombre de confianza de Trump y estuvo a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de forma interina en el primer gobierno de Trump (2017-2020), aunque nunca logró el resplado del Senado y no fue nombrado oficialmente.

Posteo de Donald Trump en Truth Social

Homan, de 64 años, empezó su carrera como polícia y con los años se convirtió en una figura clave del trumpismo, ejemplo de la mano dura contra los migrantes ilegales hasta llegar a estar al mando de la Patrulla Fronteriza. Trump acordó el envío de Homan con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, también ex candidato a la vicepresidencia junto a Kamala Harris y quien a principios de enero se bajó de la campaña por la reelección presionado por una investigación por presunto desvío de fondos públicos. Si bien en su posteo Trump mostró que bajó un tono, también dijo que continuará con la investigación del desvío de fondos y atribuyó este episodio a la irrupción de las protestas.

Además dijo que investigará las financias de la congresista demócrata y somalí, Ilhan Omar, a quien acusó de haber llegado de su país natal "sin nada" y ahora tener ahora 44 millones de dólares. En un posteo en X, Walz calificó la conversación como "productiva" y dijo que le explicó que su "personal no tiene la información correcta sobre Minnesota".

Posteo en X de Tim Walz

El futuro de Minnesota

El candidato republicano a la gobernación de Minnesota Chris Madel se bajó de la carrera este lunes. En una declaración pública, dijo que no puede apoyar la "represalia del Partido Republicano contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría". El también abogado dijo que apoyaba los objetivos declarados de la operación del ICE, incluida la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves, pero que el esfuerzo "se expandió mucho más allá de su enfoque declarado en verdaderas amenazas a la seguridad pública".

"Los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo. Llevan documentos que demuestran su ciudadanía. Eso está mal", denunció el ahora ex candidato que se había lanzado a principios de diciembre y logró crecer rápidamente en las encuestas. Su decisión de bajarse se dio al mismo tiempo que otros republicanos en Minnesota y Washington empiezan a distanciarse de la ofensiva migratoria de Trump. Madel sentenció que la operación del ICE en Minnesota representará un lastre político para cualquier candidato a elecciones este año.

El Congreso también se hace eco de la crisis provocada por Trump y hoy el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, prometió bloquear un paquete de gasto si los republicanos no eliminan los fondos adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que incrementa las probabilidades de un cierre parcial del Gobierno. Al mismo tiempo, el senador republicano Rand Paul pidió que los jefes del ICE, CBP y USCIS declaren en la Comité de Seguridad Nacional del Congreso.

En las últimas horas los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton rechazaron las escenas de violencia a manos del ICE en Minneapolis y pidieron a la población tomar conciencia. "A lo largo de la vida, solo tenemos algunos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo dan forma a nuestra historia en los años siguientes. Este es uno de ellos. Si regalamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos", dijo Clinton en su cuenta de X tras el asesinato de Pretti.