La situación se salió de control en Estados Unidos y los manifestantes a favor de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio durante el recuento de votos de las pasadas elecciones presidenciales. Los hechos violentos quedaron grabados y la policía decidió reprimir para evitar que atenten contra la vida de los legisladores. Tras lo ocurrido, el presidente electo Joe Biden se expresó en un extenso discurso y dejó en claro que "América es mucho mejor que lo que vimos hoy" y llamó a que los distintos políticos del país a que respeten la democracia y repudien lo ocurrido.

En cadena nacional, el político expresó: "Queremos proteger al servicio público. El asalto, el quiebre de la ley, fue uno de los momentos más duros para los Estados Unidos. Déjenme ser bien claro, las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a la verdadera América ni representan a quienes somos realmente nosotros. Han sido un número minoritario de extremistas. Esto no es decencia, es desorden y caos. Tiene que terminar ahora. Estoy llamando a estos mafiosos que acompañan a la democracia a seguir adelante". Y agregó: "La palabra de un presidente importa, no importa qué tan bueno o malo sea el presidente. Lo mejor es que la palabra puede inspirar pero lo peor es lo que puede generar. Por eso, llamo al presidente Trump, que ahora mismo vaya a través de la televisión nacional y que cumpla con su juramento, que defienda a la Constitución y demande que esto termine".

Más allá de sus dichos, lamentó lo ocurrido en el Congreso y rechazó el accionar de los republicanos: "Rompieron las ventanas, destruyeron el Capitolio, ocuparon oficinas, entraron al Senado de los Estados Unidos. Es la casa de los Representantes. Eso no es protestar, es insurrección. El mundo nos está mirando". Y expresó: "Estoy shockeado de que nuestra nación, que durante tantos años tuvo esta democracia, haya llegado a este momento tan oscuro. Que los próximos cuatro años sean de restauración de la democracia, del honor, del respeto, del cumplimiento de la ley. Es tan simple renovar el contrato político, cuidarnos entre nosotros y no incitar al odio y al caos".

Con respecto a los incidentes, Biden abogó por la democracia y dejó en claro: "La certificación del voto electoral se suponía que iba a ser un ritual para afirmar lo importante de la democracia norteamericana. Hoy será un día recordado como un día doloroso. La democracia debe ser preservada y requiere que la gente y los líderes se pongan de pie para defender el bien común". Y disparó: "Todos los republicanos, demócratas e independientes de esta nación tenemos que prepararnos para estar juntos. Estos son los Estados Unidos de América. No hay nada que no podamos hacer si estamos juntos".

Por último, volvió a enviarle un mensaje al mandatario: "Le pido, presidente Trump, que se ponga de pie. Y que Dios bendiga a América, que proteja a nuestras tropas y a todas esas personas que estuvieron en el Capitolio, les pido que depongan su actitud". Minutos después, Trump compartió un video en redes sociales diciendo que le "robaron" la elección, que fue fraudulenta, pero que "es momento de volver a casa, en paz y respetando la ley".