En medio de las tensiones que se desataron en Irán por las recientes manifestaciones en contra del régimen del ayatolá Alí Jamenei, el USS Abraham Lincoln (CVN-72), uno de los portaaviones más imponentes de la Armada de Estados Unidos, dejó el Mar de China Meridional y va camino a Medio Oriente.

La situación en Irán es monitoreada por varias ONG, que registraron cientos de muertos desde que iniciaron las manifestaciones a fines de diciembre, aunque las cifras no están confirmadas por la dificultad del corte de Internet que implementó el país persa hace días. Según medios informaron estadounidenses, el Departamento de Guerra de EE.UU. inició el traslado de un grupo de ataque de portaaviones desde el Mar del Sur de China hacia el área de responsabilidad del U.S. Central Command (CENTCOM), ), que abarca Medio Oriente y regiones adyacentes.

Cómo es el portaaviones USS Abraham Lincoln

El buque de guerra fue bautizado en honor al 16° presidente de Estados Unidos. Se trata de un portaaviones de la clase Nimitz diseñado para operaciones de larga duración gracias a su sistema de propulsión nuclear. Fue desplegado en Asia a finales de noviembre del 2025 desde San Diego, en Estados Unidos.

El coloso naval tiene una eslora de más de 333 metros y un desplazamiento superior a las 100.000 toneladas, lo que la convirtió en una de las embarcaciones militares más grandes del mundo. “Los portaaviones son la pieza clave de las fuerzas navales estadounidenses“, indica la web del US Naval Institute.

Además, está equipado para llevar hasta 90 aeronaves, entre las que se incluyen cazas, aviones de vigilancia y helicópteros de rescate. Este tipo de transporte ejerce las instrucciones de navegación del Jefe de Operaciones Navales (CNO): "Primero la guerra. Estar listo y operar hacia adelante".

Como es un buque de la clase Nimitz, apoyan y operan aeronaves que atacan objetivos aéreos, a flote y en tierra que amenazan el libre uso del mar, y realizan operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de las fuerzas estadounidenses y de la coalición”.

Este portaaviones también opera como una base móvil de comunicaciones y logística. Cuenta con hangares, talleres, instalaciones médicas y hasta servicios para la tripulación, compuesta por aproximadamente 5000 personas, entre marineros y personal aéreo.

El nacimiento del USS Abraham Lincoln

El USS Abraham Lincoln comenzó a estar operativo en 1989, tras haber sido construido en el astillero Newport News Shipbuilding en Virginia. Desde entonces, participó en múltiples misiones globales, destacándose en conflictos como la Operación Tormenta del Desierto en 1991 y la invasión de Irak en 2003.

Según reportaron medios estadounidenses, es común que los portaaviones sean enviados al continente asiático para realizar en la región sus entrenamientos. Sin embargo, con su última acción levantó sospechas de una posible acción militar en caso de que Estados Unidos decida tomar represalias contra Irán.