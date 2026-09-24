Estados Unidos y China extienden su tregua comercial hasta enero

Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero la tregua comercial alcanzada tras las negociaciones de Busan, según confirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El anuncio se conoció mientras el presidente chino, Xi Jinping, llegó a Washington para reunirse con Donald Trump, en una cumbre que también tendrá a la inteligencia artificial entre sus principales temas.

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Bessent confirmó que Washington y Beijing acordaron prolongar por dos meses el denominado acuerdo de Busan, alcanzado tras la reunión que Trump y Xi mantuvieron en Corea del Sur. La extensión llevará la vigencia del entendimiento hasta el 10 de enero, de acuerdo con las declaraciones del funcionario estadounidense.

El secretario del Tesoro explicó que las conversaciones mantenidas con el viceprimer ministro chino He Lifeng buscaron determinar si ambos países podían avanzar hacia un entendimiento más amplio o si, en cambio, continuarían con el esquema actualmente vigente. "No sé si se podrá llegar a un acuerdo más importante. No sé si simplemente mantendremos el acuerdo actual", señaló Bessent en una entrevista con Fox News.

La tregua comercial tenía como fecha de vencimiento noviembre. El entendimiento contempla una reducción de determinadas medidas arancelarias y el compromiso de ambas partes de no avanzar con nuevas restricciones comerciales mientras continúan las negociaciones.

Trump recibió a Xi Jinping en Washington

El anuncio sobre la extensión del acuerdo se produjo el mismo día en que Xi Jinping llegó a Estados Unidos para una visita de Estado y un encuentro con Donald Trump. El mandatario estadounidense recibió personalmente al presidente chino en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington.

La recepción incluyó una ceremonia con alfombra roja, una guardia de honor, banderas y una pasada de aviones militares. Trump estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump, mientras que Xi llegó junto a su esposa, Peng Liyuan. La visita se extenderá durante varios días y contempla una agenda que incluye cuestiones comerciales y tecnológicas. También está previsto un encuentro formal entre ambos mandatarios y una cena de Estado en la Casa Blanca.