Escándalo en Colombia: encontraron al ministro de Vivienda en la playa tras el terremoto y piden su renuncia

El flamante presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, asumió hace apenas diez días y ya enfrenta varios retos de gestión. Al desastre producido por el terremoto de escala 7,4 que afectó a los departamentos del Chocó, eje cafetero y Risaralda, ahora se suma la viralización de unas fotos donde se ve a su ministro de Vivienda, el pastor cristiano Jaime Andrés Beltrán, pasando un día de playa en Santa Marta junto a su familia. Las fotos generaron una ola de indignación en redes sociales y la alta esfera de la política colombiana, con pedidos de renuncia e interpelación al ministro en el Congreso.

“No estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo”, dijo el funcionario en un mensaje compartido en redes sociales. “No podemos olvidar que detrás del ministro, hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, la familia. Mi reto es construirle casa a los colombianos pero sin destruir el hogar”, esbozó Beltrán en un intento de defensa.

Pero por más explicación que ofrezca, el ministro recibió una catarata de críticas y la oposición cargó en su contra y pidió su renuncia. El ex ministro de Trabajo de la gestión de Gustavo Petro, Antonio Sanguino, afirmó que Beltrán "debe renunciar" o sino el Congreso "debe aplicarle la moción de censura”; el senador del Centro Democrático, Andrés Forero también consideró que es de una "falta de criterio" la actitud de Beltrán. “No es momento para miembros del gabinete desconectados y que prefieran andar de paseo. Orden, responsabilidad y seriedad necesita el país”, sumó el diputado Daniel Briceño, también del Centro Democrático. De la Espriella, hasta ahora, no hizo mención al escándalo.

De acuerdo al último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD) citado por el diario El País, el mismo domingo en el que se conocieron las fotos del ministro frente a la playa en Colombia se reportaron 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. La mayoría de estos en los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Más del 90% de las viviendas del país carece de polizas que les protejan contra terremoto, por lo que las víctimas esperan la ayuda del Estado, y especialmente del ministro de Vivienda.

Beltrán va al Congreso

Beltrán, vinculado a iglesias evangélicas, fue elegido alcalde de Bucaramanga en 2023, pero en 2025 fue anulada su elección por doble militancia. En la pasada campaña presidencial fue uno de los políticos regionales más activos y cercanos a De la Espriella, quien lo escogió para la cartera de Vivienda.

La Cámara de Representantes citó para este martes a Beltrán a un debate de control político sobre las medidas adoptadas por su cartera para atender a los damnificados, una convocatoria que fue realizada antes de que se conociera su viaje a Santa Marta y que podría convertirse en uno de los asuntos de la sesión.