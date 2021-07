Evo Morales aseguró que Macri "debe ser procesado" para defender la democracia en América Latina"

El ex presidente de Bolivia, sostuvo que Mauricio Macri tiene que ser juzgado en el país limítrofe o en algún otro territorio.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió que Macri sea juzgado en Bolivia "o donde sea para defender la democracia en América Latina". Además ratificó que tiene que tiene que ser para que "nunca mas haya golpes de Estado" en la región como sucedió en 2019 contra su Gobierno, en el marco de la investigación por el presunto envío de armamento desde Argentina mientras era depuesto del poder.



En un reportaje publicado, el expresidente boliviano pidió dejar "en manos de la Justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen, de actos ilegales e inconstitucionales" perpetrados para su derrocamiento. "Entonces, si procede en la norma, (Macri) deberá ser procesado en Bolivia o donde sea pero no para defender a Evo ni la democracia en Bolivia sino la democracia en América Latina", dijo.



Y por otro lado agregó, en charla con Página/12, que Mauricio Macri "debe ser juzgado para que nunca más haya ese tipo de golpe de Estado: presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio dando golpes a un hermano país como Bolivia".



En ese marco, el expresidente de Bolivia señaló que los que colaboraron con el golpe de Estado "son agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensa en su patria ni en el pueblo humilde". "La Patria Grande necesita patriotas y no antipatrias ni vendepatrias. Los pueblos necesitan revolucionarios, no conservadores, menos reformistas", aseveró.

