Elecciones en Estados Unidos: 43 millones de personas ya votaron de forma anticipada

Con más de 43 millones de sufragios ya emitidos, el voto anticipado en las elecciones de Estados Unidos supera ampliamente al registrado a esta misma altura en las legislativas de 2022. Para tener una referencia de la diferencia de volumen: en aquel ciclo, el total nacional recién superó los 35 millones de votos el 6 de noviembre (a solo dos días de aquella elección). Un día después, el 7 de noviembre, la cifra pegó el salto final hasta los casi 44 millones, una marca que este año ya se rozó el 29 de octubre, cuando todavía faltan varios días para los comicios del martes 3 de noviembre.

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El Election Lab de la Universidad de Florida, que monitorea día a día la previa de los comicios, informó que ya 43.606.141 ciudadanos estadounidenses votaron de forma anticipada. Mientras 22.934.852 votaron en persona, 20.680.713 lo hicieron por correo. Además, todavía pueden votar por correo las casi 40 millones de personas que pidieron la boleta pero aún no la enviaron.

Es tal el crecimiento en el voto anticipado que en algunos estados ya es récord: ese es el caso de Minneapolis, donde se registró la brutal represión de principio de año, cuando efectivos de ICE asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban por las medidas del gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes. Allí, el Departamento de Elecciones y Servicios Electorales ya había recibido más de 52.000 votos hasta el 28 de octubre, mientras que en 2022 se registraron, en total, 29.290. "Conseguir un nuevo récord de votación en un año sin elecciones presidenciales envía un mensaje contundente: cada elección importa”, destacaron las autoridades en un comunicado.

Los resultados: Trump amenaza con desconocer los resultados

A días de los comicios legislativos en todo el país norteamericano, el presidente Donald Trump puso en duda la posibilidad de reconocer una derrota electoral en caso de que el Partido Republicano caiga en el Partido Demócrata. Consultado sobre si reconocerá los resultados, respondió a la prensa: "Lo haré, si son elecciones honestas".

El presidente también se refirió a la posibilidad de tener que gobernar con un Congreso controlado por los demócratas, en caso de que su partido pierda la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado. "Encontraremos la manera. Miren, tengo un fuerte poder de veto. Espero que no sea así, pero si sucede, ya pasó antes con muchos presidentes", sostuvo Trump en la base aérea de Andrews, cerca de Washington.