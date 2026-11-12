Vox suspendió entrevistas hasta las elecciones y escala su pelea con los medios

El líder de la ultraderecha española y jefe del partido Vox, Santiago Abascal, escaló su pelea con los medios de comunicación y anunció que "ningún candidato o portavoz" de su espacio cederá "los derechos de exclusividad de ninguna entrevista" de ellos hacia ningún medio. Su advertencia llegó después de acusar a la TV pública de "censurar" una entrevista suya, a la cual le habrían recortado "algunos fragmentos", según indicó. En consecuencia, se bajó horas antes de una entrevista con el streamer Jordi Wild, que estaba prevista para el miércoles.

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La controversia comenzó después de una emisión que alcanzó una audiencia récord de 4,8 millones de espectadores. Abascal había condicionado su participación a que su propio público ocupara parte de la platea, una decisión que, según las repercusiones posteriores, modificó la dinámica habitual del programa y generó incomodidad en el propio David Broncano, conductor de La Revuelta, el programa donde nació la polémica.

El presentador advirtió que no sería posible emitir las más de dos horas de charla completas y explicó que se había comprometido a realizar "una edición fiel" a las ideas expresadas por el propio Abascal. Sin embargo, dos días después de la emisión, Vox denunció que el ciclo había "secuestrado" 40 minutos de conversación.

Qué dijo Abascal en el comunicado que largó este jueves

Durante una entrevista en el canal Antena 3, el propio Abascal confirmó la medida que tomaron desde Vox. "Nunca más un candidato de Vox, o un portavoz de Vox, va a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada", afirmó. Y agregó: "No queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso ni a ningún tipo de edición ni a la confianza en el que está enfrente".

También sostuvo que no volverá a participar de programas que impidan a su partido introducir sus propias cámaras cuando las grabaciones no sean en directo.

Respecto de la entrevista con Broncano, Abascal también aseguró que la grabación se extendió durante 137 minutos, pese a que inicialmente habían previsto una entrevista de entre 60 y 70 minutos. "Estuve allí 137 minutos grabando ininterrumpidamente, sin agua", se quejó.

En ese marco, desde el partido anunciaron que se suspenderá además la participación de Abascal en entrevistas mientras no existan garantías sobre el tratamiento posterior del material grabado. La exigencia es que la televisión pública española publique íntegramente la conversación con Broncano.

La reacción de Jordi Wild ante la cancelación de Abascal para su programa

El streamer español, conocido por sus bloques de entrevistas en directo y quien se había comprometido a entrevistar "a cada uno de los candidatos a la presidencia" previo a las elecciones del 29 de noviembre, anunció en un video publicado en X que Abascal "y su equipo" habían resuelto "unilateralmente" cancelar la charla con él. "A muy pocas horas de salir en vivo me dicen que no darán entrevistas. Y es que no sé qué decir", reclamó Wild.

"Estamos hablando de poquísimas horas antes de salir en vivo. Yo ahora debería estar hablando con él. Y es que me da mucha pena porque hasta ya tenía todo preparado", agregó Wild, mientras enfocó el plano general al estudio donde hablaría con Abascal el miércoles.

Abascal apuntó contra el Gobierno español y Sánchez le contestó

El líder de Vox fue más allá de sus críticas al programa y vinculó la decisión editorial con el gobierno español. "Estamos convencidos de que es la Moncloa quien está detrás de que no se publique todo el contenido de lo que se dijo en La Revuelta", sostuvo, en referencia a la sede del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez.

También afirmó que el recorte de una parte de la entrevista fue una decisión planificada de antemano. Sin embargo, no presentó elementos que demostraran una intervención del Gobierno en la edición del programa.

Sánchez reaccionó en sus redes sociales a la polémica. Durante la entrevista en La Revuelta, Broncano le había dicho a Abascal que no le deseaba suerte para las elecciones del 29 de noviembre. El dirigente respondió: "Yo sí, pues vas a necesitarla". La frase fue cuestionada por el presidente Pedro Sánchez, quien interpretó la respuesta como una amenaza velada contra el humorista. "Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia", escribió en su cuenta de X.

Lula se suma a la campaña de Sánchez

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que viajará a Madrid el próximo lunes 16 de noviembre para respaldar a Pedro Sánchez en la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. El mandatario brasileño mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de La Moncloa y participará de un acto político junto al presidente y actual candidato. Será su primera visita a España desde que ganó las elecciones brasileñas del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro.

Sánchez quiere capitalizar la remontada electoral de Lula como ejemplo para movilizar al electorado progresista español, en un escenario en el que las encuestas anticipan dificultades para que el PSOE conserve el gobierno. El presidente brasileño, que viene de derrotar a la derecha bolsonarista, se convirtió en uno de los principales aliados internacionales del dirigente socialista. También está prevista una conversación telefónica entre Sánchez y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque no confirmaron horario todavía.