Abascal verá esta noche a Milei y dice estar "bastante ocupado" con las elecciones del 29N como para preocuparse de EEUU

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que esta noche se verá presencialmente con el presidente argentino, Javier Milei, y ha apuntado, sobre la derrota de Trump en las elecciones de medio mandato en EEUU, que es algo que ocurre "habitualmente" y también les pasó a Bill Clinton y a George Bush, pero que él está bastante ocupado con las elecciones del 29N en España como para ocuparse de las de EEUU.

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Abascal ha realizado estas declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, en las que ha señalado que esta noche regresa el presidente argentino a España y que tendrá "un encuentro con él" tras el mitin que el presidente de Vox tiene esta tarde en Cuenca.

"Esta vez no será por video llamada, para que no digan que emulamos la película de Torrente. Será personalmente", ha exclamado antes de precisar que ayer tuvo lo oportunidad también de estar con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo y de tener una conversación con Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia.

En su agenda de hoy figura también, según ha precisado, un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast. "Todos estamos también manteniendo contactos con nuestros aliados durante estos días", ha exclamado.

En cuanto a las elecciones de medio mandato en EEUU, que ha perdido el partido republicano de Donald Trump, ha señalado que las ve con "bastante menos interés que las elecciones nacionales, francamente, como pueden comprender y por la cuenta que me trae".

PERDER EN LAS ELECCIONES DE MEDIO MANDATO ES HABITUAL EN EEUU

No obstante, ha señalado que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es "algo que ocurre habitualmente" y ha apuntado que le ocurrió a Bill Clinton y también a George Bush. "Muchos presidentes pierden la mayoría en las cámaras en mitad de su mandato", ha apuntado antes de advertir de que quien va a seguir presidiendo los EEUU durante los dos próximos años es Donald Trump y "conviene tener una buena relación con Estados Unidos".

No obstante, ha señalado estar "bastante ocupado con las elecciones nacionales" como para preocuparse mucho por "cualquier resultado de cualquier otro en cualquier lugar del mundo".

Al ser preguntado a quién quiere parecerse Santiago Abascal, si a Trump, Le Pen o Meloni en caso de ser presidente del Gobierno, éste ha precisado que no busca parecerse a nadie y que aunque tiene coincidencias con otros movimientos internacionales también tiene intereses diferentes.

"En nuestra coincidencia está nuestro mayor choque de intereses", ha añadido al tiempo que ha argumentado que la coincidencia es "la defensa de la soberanía nacional, de las fronteras, el interés nacional" que también es lo que todos sus aliados defienden.

Sin embargo, ha advertido de que en esa defensa del interés nacional muchas veces chocan con sus aliados. Ha puesto como ejemplo a Javier Milei, que estaba a favor de Mercosur y él le explicó que Vox no podía apoyar eso porque "iba contra los intereses" de los agricultores y ganaderos españoles. "Y dijo, ah, ningún drama, lo entiendo perfectamente", ha añadido.

Dicho esto, ha apuntado que lo importante es "comprender a otros líderes políticos que defienden los intereses de su nación". "No entiendo a los que defienden intereses ajenos, como el presidente del Gobierno, que es el candidato marroquí", ha exclamado.

Con información de EuropaPress.