La vicepresidenta suspendida de Ecuador Verónica Abad acusó al presidente Daniel Noboa de romper el "orden constitucional" y de intentar llevar a cabo un golpe de Estado al ceder la Presidencia a la actual vicepresidenta, Cynthia Gellibert.

"Ecuatorianos: en pocas horas se consumará el golpe de Estado, planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Lo he venido advirtiendo desde el inicio de la gestión y cuando me desterraron", denunció la vice suspendida en una rueda de prensa este jueves. Abad acusó al presidente ecuatoriano de llevar a cabo una "brutal persecución" a fin de "tomar por la fuerza el poder". "Claramente esto le traerá consecuencias no sólo políticas sino legales, nacionales e internacionales", completó.

"Se rompió el orden constitucional. El Presidente y su gabinete violaron la Constitución una y otra vez y están dando un golpe de Estado letal para la historia democrática de Ecuador", enfatizó la Abad y se mostró "dispuesta" a "reemplazar" a Noboa por la vía democrática.

Los argumentos de Abad y la designación de Cynthia Gellibert

Abad explicó que envió una petición a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active un procedimiento a fin de "preservar la institucionalidad democrática". "Tenemos que ser responsables todos los actores de la sociedad", sumó.

Esta semana Noboa cedió temporalmente el cargo a la actual vicepresidenta Cynthia Gellibert --que sustituye a Abad--, hasta este domingo por "motivos de fuerza mayor". Esta acción fue interpretado como un intento del presidente de participar en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 9 de febrero.

El secretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador, Alejandro Muñoz, devolvió el miércoles el decreto para ceder el cargo a Gellibert al ser inconstitucional, alegando que incumple los artículos 146 de la Constitución, 42 de la ley orgánica de la función legislativa y 30 del Código Civil".

La vicepresidenta suspendida había advertido previamente de que si se consumaba la sucesión presidencial en Gellibert, quien antes de ocupar el cargo era secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, supondría un incumplimiento de la Constitución. De hecho abad asumió la presidencia "constitucional" el pasado domingo argumentando que el Presidente se corrió para participar de la campaña presidencial.

Noboa, que se presenta a las elecciones presidenciales de febrero, se resistió a renunciar temporalmente a la jefatura del Estado para participar en la campaña, tal y como marca la Constitución.

Los argumentos del Gobierno, por su parte, son que Abad había dejado un "vacío institucional" al pedir vacaciones sin autorización y sin licencia aceptada por la Asamblea Nacional.

