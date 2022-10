Lula sumó el apoyo crucial de Tebet y también del ex presidente Cardoso

Un día después de conocerse el apoyo del partido de Ciro Gomes, un ex ministro de Lula que quedó cuarto en la primera vuelta de las presidenciales, la campaña del líder del PT continuó ampliando su coalición de cara al balotaje del próximo 30 de octubre.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva consiguió este miércoles un apoyo clave de cara al balotaje del 30 de octubre próximo: la candidata que quedó tercera en la primera vuelta, la liberal Simone Tebet. La dirigente, que proviene de un sector dominado por el agro negocio y que es parte del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), anunció que votará por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda vuelta "por la democracia" y frente al actual jefe de Gobierno, Jair Bolsonaro. Poco antes, el ex mandatario también había recibido el respaldo de dos referentes de la socialdemocracia brasileña, la tradicional fuerza de centro derecha de las últimas décadas, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el candidato presidencial y ex gobernador de San Pablo José Serra.

Tebet hizo su anuncio en un discurso en San Pablo, luego que su partido se reuniera para definir su situación frente al balotaje. Antes, los dos referentes socialdemócratas lo habían hecho por Twitter. "En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia e inclusión social. Voto a Luiz Inácio Lula da Silva", escribió Cardoso, de 91 años.

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) anunció este miércoles que apoyará a su histórico rival en la segunda vuelta. El sociólogo es presidente de honor del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que no llevó candidato propio a la presidencia por primera vez desde 1994 y respaldó en coalición a Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB). Cardoso venció a Lula, que fue segundo, en la primera vuelta de las elecciones de 1994 y 1998, sin necesidad de balotaje. Cardoso fue el único presidente del PSDB: El partido fue derrotado en 2003 y 2006 por Lula y en 2010 y 2014 por Dilma Rousseff, del mismo Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

El ex mandatario acompañó la publicación en Twitter con dos fotografías con Lula. Una, de 1978, es del momento en que Lula, entonces líder metalúrgico, respaldó al sociólogo cuando volvía del exilio para presentarse a elecciones al Senado que marcaron el inicio de la fase de apertura parcial de la dictadura militar (1964-1985). La segunda, es de 2017, cuando Cardoso acudió a confortar a Lula en el velorio de su segunda esposa, Marisa Leticia Rocco, a pocos meses de que el líder del Partido de los Trabajadores fuera condenado y preso por orden del entonces juez Sérgio Moro, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora electo senador.

El sociólogo es coautor con Enzo Faletto del clásico ensayo latinoamericano "Dependencia y Desarrollo" y declaró hace pocos meses que se sentía arrepentido por haber anulado el voto en 2018 en el balotaje entre Bolsonaro y Fernando Haddad del PT, sobre todo por el ultraderechista en los años noventa había propuesto durante un programa de televisión asesinar al entonces jefe del Estado.

Por su parte, el senador de centroderecha brasileño y paulista José Serra, excandidato presidencial y exgobernador del estado de San Pablo, también sumó su apoyo a Lula pese a que sostiene una postura crítica contra el fundador del PT. Es una de las figuras históricas de la construcción de la democracia brasileña moderna que aún permanecen en el PSDB y, para este ocasión, fue candidato a diputado el domingo y no logró ser electo: "No quiero extenderme mucho, pero frente a las opciones, mi voto irá para Lula", afirmó. Fue ministro de Salud de Cardoso (1994-2002) y perdió en 2002 ante Lula y ante 2010 frente a Dilma Rousseff, también del PT, en 2010.

Serra fue uno de los principales críticos del Gobierno de la primera mujer presidenta de Brasil (2011-2016) y luego asumió como canciller de Michel Temer (2016-2018), que la reemplazó tras el golpe parlamentario que llevaron adelante por una "pedalada", una decisión de política económica que se realizó en todos los gobiernos. Pese a su apoyo al líder petista para la presidencia, el legislador nacional anunció que en el ámbito paulista votará por el candidato del partido procristiano Republicanos y bolsonarista Tarcisio Freitas, que enfrentará en balotaje a Fernando Haddad, ex intendente de San Pablo, del PT.

La decisión de Serra se dio a conocer en medio del torbellino de disputas internas iniciado el martes con la decisión del gobernador saliente de San Pablo, Rodrigo García (PSDB) de declarar el apoyo "incondicional" a la reelección del Bolsonaro. Tercero en la elección paulista, García dejó el terreno para la recuperación de Bolsonaro en la segunda vuelta ofreciendo la estructura del partido para recuperarse de los seis millones de votos que los separan de Lula.

Lula venció a Bolsonaro en la primera vuelta electoral del domingo 2 de octubre por 48% contra 43% de los votos, y ambos pasaron a una segunda vuelta que se celebrará el 30 de octubre. Otros nueve candidatos presidenciales quedaron eliminados en el marco de un proceso de fuerte polarización y sorpresa, ya que las encuestas habían avizorado un resultado que apostaba a dejar el camino llano al Palacion del Planalto al metalúrgico.

Bolsonaro también obtuvo el respaldo de los gobernadores de los otros dos estados más grandes del país, los de Minas Gerais, Romeu Zema, y Río de Janeiro, Claudio Castro, con lo cual el ultraderechista logró unir apoyos en la región más poblada.

El PSDB evitó elegir un candidato para el balotaje y liberó a sus directorios regionales para realizar alianzas específicas. El partido del ex presidente Cardoso está en alianza con el ex presidente Temer en torno de la candidatura de la senadora Simone Tebet, que salió tercera en la elección presidencial del domingo con 4% de los votos.

Lula obtuvo este martes el apoyo del cuarto colocado, Ciro Gomes, y de su Partido Democrático Laborista (PDT) para la segunda vuelta, aunque sólo logró cosechar el 3% de los votos, y esta mañana se sumó el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).Tebet, tercera en la terna de candidatos el domingo pasado, ya se mostró junto al candidato a la vicepresidencia por el PT, Gerardo Alckmin.



El gobernador del amazónico estado de Pará, Helder Barbalho, del MDB, ratificó que Lula será su opción en la segunda vuelta en virtud de sus alianzas regionales con el PT y parte del MDB ya está con Lula desde hace más de dos décadas, como los referentes del Senado liderados por el senador Renan Calheiros, cuyo hijo Renan Filho, un lulista, gobierna el estado de Alagoas, en el noreste. El PSDB se encuentra en la peor crisis de su historia porque con el gobernador García ha perdido San Pablo luego de haberlo administrado durante 27 años.

El candidato a vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, fue gobernador de San Pablo en cuatro mandatos por el PSDB. Luego de 2018, ante el corrimiento a la derecha del partido socialdemócrata en alianza con Bolsonaro, se afilió al Partido Socialista Brasileño, de la coalición opositora. El PSDB es considerado una de las causas de la inestabilidad brasileña de la última década después del no reconocimiento de los resultados electorales que hizo el candidato Aecio Neves, del ala neoliberal del partido, cuando fue derrotado por Rousseff en 2014, aunque la justicia electoral determinó que los comicios fueron transparentes y sin fraude.

