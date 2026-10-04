Elecciones en Brasil: por qué este año no hay boca de urna

Las elecciones de Brasil de este año tendrán una particularidad que puede llamar la atención a quienes siguen la jornada desde la Argentina: no habrá encuesta a boca de urna para anticipar el resultado presidencial. La decisión tiene que ver con la velocidad del escrutinio electrónico, que permite que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse prácticamente al mismo tiempo que termina la votación.

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Los centros de votación permanecen abiertos entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia. Una vez cerradas las urnas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a publicar los resultados oficiales a partir de las 17, de manera simultánea en los distintos estados de la Federación.

La ausencia de la tradicional boca de urna no significa que los brasileños deban esperar durante horas para conocer quién ganó. Por el contrario, el sistema de votación electrónica utilizado en el país permite realizar un recuento rápido y comenzar a divulgar los resultados oficiales pocos minutos después del cierre de los centros electorales.

Por qué la boca de urna perdió utilidad

Las encuestas a boca de urna se realizan consultando a los ciudadanos inmediatamente después de que emiten su voto. Los encuestadores buscan conocer a quién eligieron y, a partir de una muestra de votantes, elaboran una estimación que permite anticipar tendencias antes de que finalice el escrutinio.

El problema es que la legislación y las reglas electorales impiden publicar esos resultados antes del cierre de la votación. Por eso, aunque los relevamientos puedan realizarse durante buena parte de la jornada, recién pueden difundirse cuando termina el horario habilitado para votar.

En Brasil, ese momento coincide prácticamente con el inicio de la publicación de los resultados oficiales. A partir de las 17, el TSE comenzará a divulgar los totales de la elección en todos los estados, mientras las urnas electrónicas ya habrán transmitido los datos para su procesamiento.

De esta manera, una encuesta a boca de urna tendría un margen de utilidad muy reducido. Para cuando pudiera hacerse pública, los primeros resultados oficiales ya estarían disponibles y ofrecerían información concreta sobre el avance del escrutinio.

La decisión también modifica la forma en que los medios de comunicación seguirán la jornada electoral. En lugar de utilizar una estimación previa al escrutinio como referencia inicial, las principales cadenas y portales brasileños podrán seguir directamente la evolución de los resultados oficiales publicados por la Justicia Electoral.

El mecanismo cobra especial relevancia en una elección que concentra la atención regional. Luiz Inácio Lula da Silva busca renovar su mandato frente a una oposición encabezada por Flavio Bolsonaro, en una disputa que aparece como una de las principales elecciones políticas de toda la región.