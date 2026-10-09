Flávio Bolsonaro aparece por delante de Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera por el balotaje en las elecciones presidenciales de Brasil, según la encuesta Atlas/Bloomberg realizada entre el 3 y el 8 de octubre de 2026. El relevamiento le atribuye el 52,8% de los votos válidos, contra el 47,2% de Lula: una ventaja de 5,6 puntos porcentuales.

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El informe, divulgado este viernes 9 de octubre, consultó a 5.026 personas adultas mediante reclutamiento digital aleatorio. La ficha técnica informa un margen de error de un punto porcentual, hacia arriba o hacia abajo, y un nivel de confianza del 95%.

Quién ganaría hoy el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Al considerar todas las respuestas, Flávio Bolsonaro alcanza el 51,1% y Lula obtiene el 45,7%. La distancia es de 5,4 puntos porcentuales. El 3,2% restante corresponde a la categoría que agrupa el voto en blanco, el voto nulo y a quienes responden que no saben por quién votar.

Cuando se excluye esa categoría y se calcula únicamente el apoyo a los dos candidatos, los porcentajes pasan al 52,8% para Flávio y al 47,2% para Lula. La diferencia entre ambas presentaciones no implica un cambio de preferencias: responde a la base utilizada para calcular los resultados.

La ventaja registrada en las respuestas totales supera el margen de error informado para cada estimación. Aun así, la encuesta retrata las preferencias durante los días de recolección y no garantiza que esos porcentajes se reproduzcan en las urnas.

Cómo se reparten los votos de primera vuelta y quién apoya a cada candidato

Los cruces del sondeo muestran las preferencias para el balotaje según el voto declarado en la primera vuelta. Entre quienes dicen haber votado a Lula, el 99% volvería a elegirlo, frente al 0,5% que optaría por Flávio y otro 0,5% que votaría en blanco, anularía el voto o no sabe. Entre los votantes de Flávio, el 99,6% mantendría su apoyo, el 0,1% elegiría a Lula y el 0,3% se ubica en la categoría restante.

Flávio también obtiene más respaldo entre quienes votaron a Ronaldo Caiado: 54,9%, frente al 26,9% de Lula, con un 18,2% de blancos, nulos o personas que no saben. Entre los votantes de Renan Santos, el reparto es del 40,3% para Flávio y del 28,1% para Lula, mientras el 31,6% queda en esa categoría. En cambio, entre quienes eligieron al escritor Augusto Cury (que recientemente se expresó a favor de Bolsonaro), Lula reúne el 50,4% y Flávio el 38,9%; el 10,7% restante responde blanco, nulo o no sabe.

Entre quienes declaran haber votado a otro candidato, Flávio alcanza el 83,4% y Lula el 14,8%, con un 1,9% en la categoría restante. De quienes votaron en blanco o anularon su voto en primera vuelta, el 46,2% ahora elegiría a Flávio y el 22,5% a Lula, mientras el 31,2% responde blanco, nulo o no sabe. Lula se impone entre quienes afirman no haber votado, con el 63,1% frente al 21,8% de Flávio; el 15,1% se mantiene fuera de las dos candidaturas.

El apoyo también cambia según el sexo. Entre los hombres, Flávio obtiene el 57,7% y Lula el 36,9%. Entre las mujeres, la relación se invierte: Lula alcanza el 53,6% y Flávio el 45,2%. Los blancos, nulos y quienes no saben representan el 5,4% entre los hombres y el 1,3% entre las mujeres.

Por edad, Lula registra su mayor apoyo entre los jóvenes de 16 a 24 años, con el 52,1%, frente al 39,9% de Flávio. Este último queda por delante entre los entrevistados de 25 a 34 años, con el 54,7% contra el 43,1%; entre los de 35 a 44 años, con el 52,3% frente al 45,8%; y entre los de 60 a 100 años, con el 56,6% contra el 42,3%. En el segmento de 45 a 59 años, ambos obtienen el 47,7%. La categoría blanco, nulo o no sabe alcanza, respectivamente, el 8%, el 2,2%, el 2%, el 1,1% y el 4,6% en esos grupos.

La religión muestra algunos de los contrastes más marcados. Flávio obtiene el 72,7% entre los evangélicos, frente al 23,5% de Lula. Entre los católicos, los valores son cercanos: 49% para Lula y 48,7% para Flávio. Lula reúne más apoyo entre quienes profesan otras religiones, con el 57,4% contra el 35,3%; entre los creyentes sin afiliación religiosa, con el 55% frente al 43,7%; y entre agnósticos o ateos, con el 85,8% frente al 8,7%. Los blancos, nulos y quienes no saben representan el 3,8% entre los evangélicos, el 2,3% entre los católicos, el 7,2% entre quienes profesan otras religiones, el 1,3% entre creyentes sin afiliación y el 5,6% entre agnósticos o ateos.

Cómo se realizó la encuesta Atlas/Bloomberg

El estudio utiliza la metodología Atlas Random Digital Recruitment (RDR), que recluta participantes durante su navegación habitual por internet. Según la explicación del instituto, las muestras se ajustan posteriormente mediante variables como sexo, edad, educación, ingresos, región y comportamiento electoral anterior.

La población objetivo es la población adulta brasileña. La recolección se desarrolló del 3 al 8 de octubre de 2026 y el informe consigna el registro BR-03663/2026 ante el Tribunal Superior Electoral.