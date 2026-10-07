La cotización internacional del petróleo volvió a mostrar una marcada tendencia alcista , consolidando el valor de los futuros del barril de Brent por encima de la barrera de los 100 dólares. El salto en los precios respondió a la persistencia de las tensiones bélicas que amenazan el suministro en Medio Oriente y Europa del Este, sumado a las previsiones meteorológicas sobre la llegada de un huracán a las principales áreas de extracción de Estados Unidos.

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En las operaciones de la jornada, los futuros del Brent avanzaron 1,22 dólares (un 1,21%) para ubicarse en 101,80 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizado en Estados Unidos sumó 46 centavos (un 0,51%) hasta alcanzar los 89,90 dólares.

La dinámica del mercado fue analizada por el especialista de la firma PVM, Tamas Varga, quien sostuvo que los inversores no están convencidos de que los recientes incrementos en la oferta y en las exportaciones procedentes de Medio Oriente resulten sostenibles en el tiempo. Asimismo, el analista señaló que "la presión a la baja sobre los precios remitió debido a la proximidad de la tormenta en Estados Unidos, así como a los conflictos en Medio Oriente y Ucrania".

En el plano climático, los meteorólogos estadounidenses advirtieron que una tormenta que se desplaza por el Golfo de México se convertirá en el primer huracán de la temporada del Atlántico de 2026 en un plazo de dos días. La amenaza encendió las alertas operativas debido a que las áreas marítimas situadas en la trayectoria proyectada representan el 15% de la producción de crudo de Estados Unidos y el 5% del gas natural de dicho país.

A la incertidumbre meteorológica se sumó la reactivación de los focos de conflicto en zonas neurálgicas para la logística energética. En Yemen, el grupo hutí alineado con Irán atacó este miércoles el aeropuerto internacional de Adén utilizando misiles balísticos y drones cargados de explosivos, según confirmó el Ministerio de Transporte de esa nación, en el marco de la intensificación de los combates contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita.

De forma paralela, la guerra en Europa del Este volvió a golpear instalaciones petroleras. Ucrania atacó este miércoles dos complejos energéticos situados en territorio ruso, al tiempo que Rusia desplegó oleadas de misiles y drones que provocaron la muerte de al menos 15 personas en suelo ucraniano. Al evaluar el estado de la oferta mundial, el presidente ejecutivo de la comercializadora Vitol, Russell Hardy, afirmó que "los ataques contra la infraestructura energética rusa y la pérdida de capacidad de refinado en Medio Oriente han tensado los mercados de combustible", confirmando la fragilidad que atraviesa el abastecimiento global.

Con información de Reuters