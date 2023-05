Senadores de EE.UU crearán un plan para combatir a China

Las distintas iniciativas se trabajarán de manera conjunta en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. Las apoyan republicanos y demócratas.

Senadores de Estados Unidos anunciaron un plan bipartidista para combatir la creciente influencia de China en el mundo, que busca limitar las inversiones y la tecnología que recibe el gigante asiático y disuadir cualquier amenaza contra Taiwán. "El gobierno chino no se contiene en su búsqueda por dominar el siglo XXI y si nosotros en Estados Unidos descansáramos en los laureles, si dejamos que el PCC (Partido Comunista Chino) nos venza, esto tendría serias consecuencias para las naciones democráticas del mundo", dijo el jefe de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. El legislador afirmó que la iniciativa se apoya en propuestas (de ambos partidos) de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, que trabajarán en conjunto con el Partido Republicano.

En conferencia de prensa, según informó la agencia de noticias AFP, junto a otros 11 legisladores, Schumer detalló un plan de cinco puntos para enfrentar la competencia china, después de la aprobación el año pasado de un proyecto de ley para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos. El senador demócrata dijo que analizarán limitaciones a las exportaciones y posibles sanciones para restringir la capacidad de Beijing para adquirir "e incluso robar" las innovaciones estadounidenses en inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.

El Tesoro y el Departamento de Comercio tendrían con esta iniciativa el poder de revisar y de detener el flujo de dinero que va a las empresas chinas de alta tecnología, agregó. La iniciativa de los senadores busca también apoyar a los pequeños comerciantes estadounidenses y reforzar el proceso de evaluación de las implicaciones para la seguridad nacional de inversiones extranjeras en su país. El plan también incluirá propuestas para disuadir una agresión china hacia Taiwán, isla que China considera como parte de su territorio y que es el más grande fabricante mundial de microprocesadores.

En 2022, la Comisión aprobó 4.500 millones de dólares para la defensa de Taiwán durante cuatro años y, en los próximos meses, los legisladores trabajarán con sus homólogos republicanos para redactar los proyectos de ley necesarios para la realización de esos objetivos.

"En resumen, el tiempo no juega a nuestro favor. El régimen de Xi (Jinping) trabaja todos los días para alcanzar y sobrepasar a Estados Unidos", aseguró Schumer. "No hay ningún motivo por el que nuestros dos partidos en el Congreso y el Senado no puedan unirse y enviar un mensaje firme al gobierno chino de que estamos unidos en este apremiante esfuerzo de seguridad nacional y estamos comprometidos a mantener el liderazgo de Estados Unidos en el futuro", añadió.

Con información de Télam