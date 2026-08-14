EEUU aumenta presión sobre la UE para que "cumpla" sus compromisos comerciales no arancelarios

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, en Turnberry, Escocia

Por Julia Payne ​y Kate Abnett

BRUSELAS, 14 ago (Reuters) - Estados Unidos instó el viernes a la Unión Europea a flexibilizar ‌su legislación que ‌atribuye a las grandes empresas la responsabilidad por el impacto medioambiental y social de sus cadenas de suministro globales, alegando que el bloque se comprometió a que dichas medidas no obstaculizaran el comercio entre ambos.

El embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, ​dijo en la ⁠red social X que el bloque de 27 ‌países debe cumplir los compromisos adquiridos durante ⁠las negociaciones comerciales con el ⁠presidente Donald Trump en julio de 2025 para abordar las denominadas barreras no arancelarias.

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"Ahora es el momento de ⁠que la UE cumpla lo prometido. En virtud ​del Acuerdo Marco, la UE ‌se comprometió a 'garantizar' que su ‌Directiva sobre la diligencia debida en materia de ⁠sostenibilidad empresarial y su Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad empresarial 'no supongan restricciones indebidas al comercio transatlántico'", escribió Puzder.

"Las disposiciones extraterritoriales perjudican a ​las empresas ‌y a los trabajadores estadounidenses, pero no solo será Estados Unidos el que sufra las consecuencias", agregó.

Las leyes de la UE citadas por Puzder exigen a las grandes empresas ⁠que operan en el bloque, incluidas las estadounidenses, que revelen su impacto medioambiental y social, incluidas las condiciones laborales a lo largo de sus cadenas de suministro.

Un portavoz de la Comisión Europea afirmó que la UE y Estados Unidos siguen trabajando en cuestiones arancelarias y no ‌arancelarias. El bloque ha explicado sus normas relativas a las cuestiones no arancelarias y ha subrayado su disposición a cooperar con Washington para aumentar el comercio siempre que sea posible, señaló.

"Hemos sido muy claros y ‌coherentes en cuanto a que ni nuestro marco normativo ni nuestra autonomía reguladora son objeto de negociación", añadió.

Washington también ‌está presionando a ⁠la UE para que modifique su Mecanismo de Ajuste en Frontera por las ​Emisiones de Carbono, que impone gravámenes a las importaciones de mercancías producidas sin cumplir las normas de emisiones de carbono del bloque.

(Editado en español por Carlos Serrano)