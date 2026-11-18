Estados Unidos y Venezuela anunciaron este miércoles la firma un acuerdo para restablecer la cooperación militar entre ambos países, que contempla "entrenamientos conjuntos, intercambio de inteligencia y provisión de equipamiento y capacidades de defensa", según advirtieron. El anuncio fue realizado este miércoles por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita oficial a Caracas, donde se reunió con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

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El entendimiento representa un nuevo avance en el acercamiento entre Washington y el gobierno venezolano, tras el secuestro del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado. Hegseth destacó el cambio en la relación bilateral y afirmó que Venezuela pasó de ser "nuestra amenaza regional más agresiva" a ser "un socio de seguridad dócil".

Durante su discurso en la embajada estadounidense en Caracas, el funcionario elogió la cooperación con Rodríguez y sostuvo que permitió "estabilizar Venezuela y librarla de los narcoterroristas de una vez por todas". Sin embargo, el Pentágono todavía no difundió precisiones sobre los alcances operativos del acuerdo ni sobre el cronograma de implementación.

Qué incluye el acuerdo militar entre Estados Unidos y Venezuela

Pese a la falta de explicaciones sobre el pacto, Hegseth explicó que el convenio contempla una mayor coordinación entre las fuerzas armadas de ambos países, con actividades de entrenamiento, colaboración operativa e intercambio de información de inteligencia. También mencionó la posibilidad de incorporar más equipamiento militar y desarrollar capacidades conjuntas de defensa.

"Estarán entrenando juntos, colaborando juntos, compartiendo inteligencia, más equipo de defensa y capacidades juntas", afirmó el secretario de Defensa, aunque evitó brindar detalles sobre los mecanismos concretos de cooperación.

Por su parte, Rodríguez manifestó su expectativa de que el vínculo militar pueda alcanzar "su máximo nivel posible" para enfrentar amenazas comunes. La mandataria interina presentó el entendimiento como una herramienta para profundizar la relación bilateral y avanzar en objetivos compartidos de seguridad.

El anuncio se produce en medio de una creciente presencia estadounidense en Venezuela. Durante los últimos meses, distintos integrantes del gabinete de Donald Trump viajaron al país sudamericano para avanzar en acuerdos económicos, energéticos y vinculados con la explotación de recursos naturales.

Petróleo y estrategia regional: los otros intereses de Washington

La cooperación militar también se inscribe en la estrategia de la Casa Blanca para ampliar su influencia sobre Venezuela y garantizar el acceso a recursos naturales importantes para Washington. En agosto, Trump había afirmado que Hegseth participó de las negociaciones de "un acuerdo de gran alcance" que permitió a Estados Unidos tomar el control de "gran parte" de las reservas petroleras venezolanas.

Durante su visita, el jefe del Pentágono volvió a elogiar ese entendimiento y lo vinculó con la guerra contra Irán, que provocó interrupciones en el suministro energético internacional a través del estrecho de Ormuz. "Convierte al estrecho de Ormuz en un factor irrelevante para el hemisferio occidental", sostuvo.

Rodríguez por su parte afirmó que que el acuerdo energético permitirá "impulsar el desarrollo" de ambos países. Incluso fue vista entre los asistentes con Alejandro Betancourt, propietario de North American Blue Energy Partners, una de las principales operadoras petroleras de Venezuela, que firmó un acuerdo con el gobierno estadounidense para explotar sus reservas.

Cómo sigue Venezuela tras el secuestro de Maduro

El acercamiento militar se produce en un escenario de incertidumbre institucional en Venezuela. Rodríguez asumió el poder después de la captura de Maduro y continúa ejerciendo como jefa de Estado, pese a que su mandato autorizado por el tribunal venció en julio.

En paralelo, la oposición busca recuperar protagonismo. La dirigente María Corina Machado regresó recientemente al país después de permanecer en el exilio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, atribuyó su retorno a "conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington" y sostuvo que representan una oportunidad para avanzar hacia elecciones libres y justas.

Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para los próximos comicios presidenciales. La decisión de la administración Trump de priorizar la reactivación de la industria petrolera y los acuerdos estratégicos con el gobierno interino, antes que una hoja de ruta electoral concreta, diluyó cualquier certeza sobre cuándo podría haber elecciones.