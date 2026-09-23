Delcy Rodríguez se mostró junto a Trump: "Una reunión histórica"

En lo que representa el primer cara a cara formal entre ambos líderes tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebraron una reunión en Nueva York en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El inédito acercamiento entre Washington y Caracas sella una nueva etapa en las relaciones bilaterales y consolida el retorno de la representación venezolana a los máximos foros diplomáticos internacionales.

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El encuentro se desarrolló en el hotel Lotte New York Palace durante una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano a los jefes de Estado presentes en la cumbre. La propia Rodríguez confirmó la cita a través de sus redes sociales, donde difundió una fotografía junto al líder republicano y celebró el nivel de entendimiento alcanzado. "Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", destacó la jefa del ejecutivo venezolano.

A diferencia de otros intercambios bilaterales mantenidos por la Casa Blanca en el marco de la ONU (como la reunión pública sostenida con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski), el mano a mano entre Trump y Rodríguez se realizó de manera estrictamente reservada y sin acceso a los medios de comunicación. La envergadura de la comitiva estadounidense dio cuenta del valor estratégico que Washington le otorga a la transición política en el país caribeño.

De la cumbre participaron las figuras más influyentes del gabinete norteamericano, entre ellas el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller. El despliegue de funcionarios refleja la intención de ambos gobiernos de acelerar las negociaciones económicas y operativas en sectores clave de la infraestructura venezolana.

La presencia de Delcy Rodríguez en la sede de la ONU marca un hito diplomático para Caracas, ya que ningún jefe de Estado venezolano participaba de la Asamblea General desde 2018. En sus declaraciones, la mandataria agradeció explícitamente a Trump por su respaldo en el proceso de reinserción del país en los espacios multilaterales, así como por la asistencia humanitaria enviada por la administración estadounidense tras la emergencia desatada por los terremotos del pasado 24 de junio.

"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo", remarcó Rodríguez, quien pronunciará su discurso oficial ante el pleno del organismo internacional este jueves. Con el aval de Washington a la nueva conducción en Miraflores, el Gobierno venezolano busca reestructurar su posición financiera global e impulsar la llegada de inversiones extranjeras en el sector energético.

Con información de la Agencia Deutsche Welle y de EuropaPress.