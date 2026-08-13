El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que Estados Unidos tiene previsto lanzar ataques por tierra contra los presuntos narcotraficantes identificados en aquellos países de América Latina que formen parte del Escudo de las Américas, entre los cuales está Argentina. Lo dijo durante la conferencia de la coalición continental en Panamá celebrada ayer, en la que además informó la incorporación de Colombia al grupo. El objetivo de estas acciones es replicar a otra escala lo que ya viene haciendo Estados Unidos en el Pacífico, con los ataques a las supuestas narco lanchas que viajan hacia su territorio.

Desde hace casi un año el gobierno de Washington ejecuta la Operación Lanza del Sur, un operativo a escala regional que tiene por objetivo destruir aquellos vehículos que, bajo el criterio estadounidense, sean identificados como medios de transporte de narcóticos hacia suelo norteamericano. De acuerdo a los últimos reportes, la Casa Blanca destruyó en total 66 embarcaciones y mató a 221 tripulantes de todas ellas. Esta estrategia fue lanzada como parte de la lucha contra el narcotráfico que el presidente Donald Trump se puso como prioridad, a la que pretende sumar a toda América Latina.

A principios de este año, Trump sorprendió con la creación del Escudo de las Américas, un bloque regional de países sometidos a su política exterior, con el que pretende organizar a la región a su manera. Argentina, como faldero de Washington, fue uno de los primeros en acompañar la idea del republicano y confirmó su incorporación al organismo apenas salió.

En la cumbre del Escudo celebrada en Panamá, Hegseth celebró el acompañamiento a la iniciativa trumpista y reveló cuáles son los próximos planes de operaciones antidrogas: desde ahora serán terrestres y se ampliarán a "donde quiera" que operen grupos del narcotráfico, según dijo el secretario de Guerra norteamericano. Y agregó que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una "capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga" en el mar Caribe y el Océano Pacífico.

Pete Hegseth junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, durante la firma de la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas.

"Tendrán el mismo efecto en tierra. Por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia y con otros socios para llevar la lucha contra las DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra", afirmó Hegseth.

"Le esperan cosas malas a la gente mala": la amenaza de Hegseth a las organizaciones terroristas

Desde el principio de la charla, Hegseth pidió a los líderes militares de América Latina intensificar la lucha contra los narcotraficantes y sumarse a las operaciones estadounidenses contra los cárteles. Durante una conferencia en Panamá, de la que participaron autoridades de defensa y altos mandos de otros 18 países, Hegseth ratificó la estrategia de Donald Trump de utilizar la fuerza militar, además de las herramientas policiales, para "degradar, desmantelar y destruir" las redes narcoterroristas. "Le haremos cosas malas a la gente mala", afirmó el funcionario norteamericano.

La ofensiva representa una profundización de la política antidrogas de Trump y ya incluye operaciones conjuntas con varios gobiernos de la región. Ecuador y Estados Unidos iniciaron acciones militares contra grupos designados como terroristas, mientras que Guatemala fue presionada para aceptar ataques aéreos conjuntos. En paralelo, Hegseth aseguró que Honduras y Colombia también permitirán operaciones coordinadas.