A dos semanas de su llegada a la Argentina, el Papa encabezó el Ángelus y rezó por las víctimas de un atentado

Mientras crece la expectativa por su visita a la Argentina, el papa León XIV encabezó el rezo del Ángelus este domingo, donde pidió por las víctimas del atentado terrorista perpetrado el viernes contra una iglesia ortodoxa en Jordania, que causó al menos nueve muertos y unos 40 heridos, e instó a promover el diálogo y la paz frente a la violencia.

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"Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania", afirmó el Sumo Pontífice desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del ángelus dominical.

El ataque se produjo en la localidad de Hamud (gobernación de Karak), cuando varios individuos armados, presuntamente vinculados al Estado Islámico, irrumpieron en el patio del templo durante un funeral.

"Expreso mi cercanía a esa comunidad que se distingue por la pacífica convivencia y el respeto entre las diferentes religiones. Continuemos juntos rezando por la paz", dijo el Papa ante los peregrinos congregados en la plaza de San Pedro.

Primer paso hacia la beatificación de una argentina: reconocen las virtudes heroicas de Margarita "Luminosa" Bavosi

El Papa aprobó este sábado el decreto que reconoce las "virtudes heroicas" de la laica argentina Margarita Bavosi (1941-1985), cariñosamente conocida como "Luminosa". La firma de los decretos relativos a su proceso de beatificación se llevó a cabo tras la presentación realizada por el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, según informó la Santa Sede.

Margarita Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Fue la tercera de los hermanos y perdió a su madre a los diez años.

Luego de licenciarse en Historia, descubrió su vocación como laica consagrada dentro de la Obra de María, nombre canónico del Movimiento de los Focolares. Su labor pastoral la llevó a asumir la responsabilidad de la comunidad en la ciudad de Paraná en mayo de 1966.

Más tarde, en 1970, la propia fundadora del movimiento, Chiara Lubich, le encomendó la corresponsabilidad de la Obra en España, una tarea que desempeñó durante catorce años, de acuerdo con los registros de la organización.

En junio de 1981 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica, la enfermedad que finalmente provocó su fallecimiento el 7 de marzo de 1985 a los 43 años, en la localidad italiana de Albano Laziale.

El camino hacia la santidad contempla tres etapas: la primera es la declaración como "Venerable siervo de Dios", título que se da a una persona fallecida a la que se reconoce "haber vivido las virtudes de manera heroica"; la segunda es la beatificación y la tercera, la canonización. Para que un venerable sea beatificado es necesario que se compruebe un milagro debido a su intercesión o la declaración del martirio.

Cuándo son los feriados de noviembre por la visita del Papa

Si bien suspendió su visita a Asís prevista para el próximo martes, la Santa Sede confirmó que la decisión busca que continúe recuperándose de la cirugía que se le practicó la semana pasada para extirparle un adenocarcinoma del pulmón.

La Oficina de Prensa del Vaticano difundió un comunicado en el que fundamentó la decisión al señalar que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre".

De esta manera, se mantiene la expectativa por la llegada de León XIV al país. El presidente Javier Milei, mediante el decreto 1103/2026, declaró “interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. En ese contexto, estableció un esquema de feriados:

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional para todas las provincias del país.

: feriado nacional para todas las provincias del país. Martes 10 de noviembre: feriado para las provincia de Córdoba y para la Ciudad de Buenos Aires.

feriado para las provincia de Córdoba y para la Ciudad de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: asueto para la provincia de Buenos Aires.

Si bien la intervención quirúrgica al Papa había puesto en duda su gira por Latinoamérica, León XIV habló con argentinos en la Plaza San Pedro y ratificó su viaje al país: "Argentina allá vamos".