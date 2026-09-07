Dónde queda Indonesia: mapa y ubicación del país

Uno de los destinos más exóticos y curiosos del mundo es Indonesia, no solo por sus playas, volcanes activos, sino también por su cultura ancestral y una diversidad étnica que pocos territorios asiáticos tienen.

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A dónde queda Indonesia: su ubicación exacta en el mapa

Indonesia es un archipiélago situado en el sudeste de Asia, aunque una porción de su territorio se extiende también hacia Oceanía. Se encuentra en medio del océano Pacífico y el océano Índico, lo que le otorga una posición estratégica en las rutas comerciales que conectan Asia con Australia. Debido a su gran extensión, su territorio atraviesa la línea del ecuador y se reparte entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Al estar atravesado por la línea ecuatorial, el país tiene un clima tropical durante todo el año, sin estaciones marcadas. En detalle, Indonesia está formada por más de diez mil islas, de las cuales una parte considerable se encuentra habitada. Entre las principales se destacan Sumatra, Java, Célebes y porciones de Borneo y Nueva Guinea. Sin embargo, la capital del país es Yakarta, que está emplazada en la isla de Java y constituye el centro político, económico y demográfico de la nación.

Los límites y países vecinos de Indonesia

En cuanto a sus fronteras, Indonesia comparte límites terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Además, tiene vecinos marítimos cercanos como Singapur, Filipinas, Australia y el territorio indio de las islas Andamán y Nicobar. Hacia el norte, el país limita con el mar de la China Meridional; al norte y al este, con el océano Pacífico; y al sur y al oeste, con el océano Índico.

Indonesia suele ser elegido como destino vacacional por sus paisajes, playas y actividad volcánica

Su ubicación entre el continente asiático y Oceanía convierte el territorio en un punto estratégico y de conexión natural. Además, es un punto de alta actividad volcánica y sísmica debido a que se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esto hace que sean comunes los desastres naturales en la región. Sin embargo, sus playas y territorios montañosos se presentan como paisajes increíbles, elegidos por muchos turistas para vacacionar.