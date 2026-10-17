Dónde queda Albania: ubicación y mapa

La playa de Ksamil se encuentra cerca de la ciudad de Saranda, en el sur de Albania. (akt.gov.al).

Cuando se habla de destinos emergentes en Europa, Albania se convirtió en una de las joyas más buscadas por viajeros, estudiantes y curiosos de la geografía mundial. Ubicada en la fascinante península de los Balcanes, esta nación combina una rica historia cultural, paisajes montañosos majestuosos y una costa envidiable sobre el mar Mediterráneo.

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Si te preguntás dónde queda Albania, en qué continente está y cuál es su mapa político y geográfico, en esta guía te contamos todo lo que necesitás saber.

¿En qué continente queda Albania y cuál es su ubicación exacta?

Albania es un país situado en el sureste de Europa, dentro de la región geográfica conocida como la península balcánica (o los Balcanes).

Sus coordenadas de ubicación estratégica la sitúan como una puerta de entrada clave entre Europa Occidental, Europa del Este y el Mar Mediterráneo.

Datos clave de su localización:

Continente: Europa (región Sudeste).

Capital: Tirana.

Superficie: Aproximadamente $28.748 km²

Población: Alrededor de 2,7 millones de habitantes.

Límites marítimos: Su costa occidental está bañada por el Mar Adriático (al norte) y el Mar Jónico (al sur), ambos pertenecientes a la cuenca del Mar Mediterráneo.

Dato de interés: En el punto más estrecho del estrecho de Otranto, Albania se encuentra a tan solo 72 kilómetros de Italia, lo que convierte a este país en un puente natural entre la península itálica y los Balcanes.

¿Con qué países limita Albania?: Mapa político

Para comprender mejor el mapa de Albania, es importante repasar sus fronteras terrestres y marítimas. Albania limita con cuatro países de la región balcánica:

Al norte: Limita con Montenegro .

Al noreste: Limita con Kosovo .

Al este: Limita con Macedonia del Norte .

Al sur y sureste: Limita con Grecia .

Al oeste: Sus fronteras son naturales, marcadas por el Mar Adriático y el Mar Jónico.

Mapa de Albania y geografía principal

El relieve albanés es predominantemente montañoso y accidentado, combinado con llanuras costeras muy fértiles e ideales para el turismo de playa.

Principales regiones y atractivos geográficos:

La Riviera Albanesa (Costa Sur): Bañada por el Mar Jónico, es famosa por sus playas de aguas cristalinas, acantilados y pueblos pintorescos como Ksamil, Saranda y Dhërmi. Los Alpes Albaneses (Norte): Una cadena montañosa imponente conocida también como Prokletije, ideal para el senderismo, el turismo aventura y la naturaleza virgen. Tirana y el centro: La capital administrativa, económica y cultural, ubicada en el centro-oeste del país, rodeada de colinas y cercana al puerto costero de Durrës.

Preguntas frecuentes sobre la ubicación de Albania

¿Albania forma parte de la Unión Europea?

Actualmente, Albania no forma parte de la Unión Europea (UE), aunque es un país candidato oficial a la adhesión y mantiene tratados de libre circulación y cooperación con el bloque europeo. Sí es miembro de pleno derecho de la OTAN desde 2009.

¿Qué idioma se habla en Albania?

El idioma oficial es el albanés (shqip), una lengua indoeuropea única que constituye su propia rama dentro de la familia lingüística. En las zonas turísticas también es muy común el uso del inglés y el italiano.

¿Cuál es la moneda oficial de Albania?

La moneda oficial es el lek albanés (ALL).